Фото: Фото: Кадр из сериала «Бригада», реж.: Алексей Сидоров, 2002 г.
Новости России

Актер Литовченко рассказал, каким был звезда «Бригады» Высоковский

Никита Рязанцев
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Александр Высоковский, утонувший на рыбалке на реке Оке в районе Пушино, был жизнерадостным человеком с хорошим чувством юмора, рассказал в соцсетях его коллега, актер Максим Литовченко, известный по картинам «Чкалов» и «Раневская».

Артист признался, что не может поверить в случившееся. Особенно трагично для него то, что в последние годы судьба развела приятелей, хотя в прошлом они тепло общались. Однако актеры утратили связь и давно не виделись.

«Наши совместные фотографии лежат в глубине жестких дисков. Эти фото дико веселые, дурашливые, нелепые и такие жизнерадостные. Спасибо тебе, дорогой мой человек, за великолепную молодость! За творчество. В каждой минуте. За твою фантазию и юмор! За нашу придурковатость! Это было прекрасно! Лети, родимый!» — отметил Литовченко.

Трагедия произошла 30 июня. Александр вместе с 17-летним сыном отправился на рыбалку. На берегу они разделились, чтобы найти лучшие места для ловли рыбы, договорившись встретиться на опушке леса. Когда актер не появился в условленном месте, юноша начал его искать. Не найдя отца, он поспешил домой и вместе с матерью обратился в полицию.

Тело артиста вскоре было обнаружено. По заключению врачей, Александр погиб от механической асфиксии — он утонул. Следствие квалифицировало произошедшее как несчастный случай.

Высоковский родился в 1963 году в Байконуре. Он получил образование в Театральном училище имени Щепкина, которое окончил в 1990-м. Долгие годы он служил в труппе Московского драматического театра имени Станиславского, где сыграл множество ролей в классических постановках.

Кино принесло Александру всероссийскую известность. Миллионы зрителей запомнили его по роли Макса Карельского в знаменитом криминальном сериале «Бригада». Также он сыграл в таких картинах, как «Бумер», «Звездочет», «Седьмое небо».

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