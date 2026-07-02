Павел Малков рассказал об итогах внеплановой проверки кораблинской спортшколы

Губернатор Рязанской области Павел Малков обнародовал итоги внеплановой проверки кораблинской спортшколы «Рекорд», которую провёл «Народный контроль». На проверку объекта выезжала команда «Единой России» вместе с участниками программы «Герои62».

Рядом с учреждением, в 50 метрах, есть остановка общественного транспорта. Также там организована парковка. Территория спортшколы ухоженная. Есть удобный пандус для маломобильных людей, работает кнопка для вызова персонала.

В самом здании – порядок и чистота. Регулярно проводится ремонт. Для занятий созданы хорошие условия: олимпийский ринг, гимнастический зал, бассейн и универсальный спортивный зал.

Проверяющие также оценили качество предоставляемых услуг. Отметили внимательный и вежливый персонал, удобную навигацию, наличие бесплатных автоматов с бахилами и питьевых фонтанчиков.

– В фойе размещено актуальное расписание занятий. Работает медицинский кабинет и видеонаблюдение. Для семей участников СВО, многодетных семей и людей с ограниченными возможностями здоровья действуют льготы. Организованы льготное питание и подвоз детей на занятия в бассейн, – говорится в сообщении.

Как отметил губернатор, по итогам проверки спортшкола получила знак «ПровЕРено».