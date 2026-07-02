Власть и политика

Павел Малков рассказал об итогах внеплановой проверки кораблинской спортшколы

Валерия Мединская
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Губернатор Рязанской области Павел Малков обнародовал итоги внеплановой проверки кораблинской спортшколы «Рекорд», которую провёл «Народный контроль». На проверку объекта выезжала команда «Единой России» вместе с участниками программы «Герои62».

Рядом с учреждением, в 50 метрах, есть остановка общественного транспорта. Также там организована парковка. Территория спортшколы ухоженная. Есть удобный пандус для маломобильных людей, работает кнопка для вызова персонала.

В самом здании – порядок и чистота. Регулярно проводится ремонт. Для занятий созданы хорошие условия: олимпийский ринг, гимнастический зал, бассейн и универсальный спортивный зал.

Проверяющие также оценили качество предоставляемых услуг. Отметили внимательный и вежливый персонал, удобную навигацию, наличие бесплатных автоматов с бахилами и питьевых фонтанчиков.

– В фойе размещено актуальное расписание занятий. Работает медицинский кабинет и видеонаблюдение. Для семей участников СВО, многодетных семей и людей с ограниченными возможностями здоровья действуют льготы. Организованы льготное питание и подвоз детей на занятия в бассейн, – говорится в сообщении.

Как отметил губернатор,  по итогам проверки спортшкола получила знак  «ПровЕРено».

–  Это пример, на который должны равняться руководители учреждений региона, – написал он на своих страничках в социальных сетях.

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