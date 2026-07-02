Названо имя, выбившее Максимов из топ-5 по популярности в Москве

Имя Максим впервые за долгое время вылетело из пятерки самых популярных мужских имен в Москве, пишет SHOT со ссылкой на пресс-службу столичного ЗАГСа.

Как отметило издание, годами Максимы были на верхних позициях по востребованности. В 2022–2023 годах имя занимало третье место, в 2024-м и 2025-м оно сместилось на четвертое. В этом году родители стали называть так мальчиков еще реже.

«А обогнали Максов Марки. Это имя стало трендовым и теперь уверенно держится на пятом месте», — говорится в публикации

В 2026-м имя Максим занимает шестую строчку в топе и продолжает терять позиции.

В прошлом году в Москве 1680 мальчиков получили такое имя. Тогда его опередили Михаил, Александр и Лев.