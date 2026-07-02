Фото: minprirody.ryazan.gov.ru
Экология, природа, животные

В Рязанской области на 21 день ограничили посещение лесов и ввели крупные штрафы

Алексей Самохин
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В Рязанской области с 1 июля 2026 года начали действовать временные ограничения на въезд автомобилей и пребывание граждан в лесных массивах. Как сообщили в министерстве природопользования региона, особый режим продлится 21 день.

Запрет распространяется на территории абсолютно всех лесничеств области: Бельковского, Ерахтурского, Ермишинского, Касимовского, Клепиковского, Кораблинского, Криушинского, Можарского, Нижне-Окского, Первомайского, Ряжского, Рязанского, Сасовского, Солотчинского, Спасского, Тумского, Шацкого, Шелуховского и Шиловского.

На этот период в лесах строго запрещается разводить костры, пользоваться мангалами и любыми пиротехническими изделиями. Также под запрет попали пожароопасные работы, сжигание бытовых отходов и сухой травы.

За несоблюдение правил пожарной безопасности по статье 8.32 КоАП РФ предусмотрены административные штрафы:

  • Для граждан сумма взыскания составит от 15 000 до 30 000 рублей;
  • Для должностных лиц — от 30 000 до 50 000 рублей;
  • Для юридических лиц — от 100 000 до 400 000 рублей.

Если пренебрежение правилами приведёт к возникновению лесного пожара (при отсутствии признаков уголовного преступления и тяжкого вреда здоровью), штрафы резко возрастают. Физическим лицам придётся заплатить от 50 000 до 60 000 рублей, должностным — до 110 000 рублей, а организациям — от 1 000 000 до 2 000 000 рублей. В министерстве напомнили, что в ряде случаев за уничтожение леса предусмотрена и уголовная ответственность по статье 261 УК РФ.

Региональная диспетчерская служба лесного хозяйства сейчас переведена на круглосуточный режим работы. В случае обнаружения возгораний жителей просят незамедлительно сообщать об этом по телефонам:

  • Круглосуточный номер РДС: 8(4912)28-79-59;
  • Горячая линия Лесной охраны: 8-800-100-94-00;
  • Единый экстренный номер: 112.

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