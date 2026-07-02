НТВ анонсировал особенный юбилейный сезон шоу «Ты супер!»

Осенью в эфире телеканала НТВ стартует десятый, юбилейный сезон международного вокального конкурса «Ты супер!» (16+). Проект традиционно помогает проявить себя талантливым детям, которые остались без попечения родителей. Главной особенностью грядущего сезона станет возвращение на сцену 48 самых ярких участников прошлых лет из более чем 20 регионов России. Зрители смогут увидеть, как изменились повзрослевшие вокалисты и как сложилась их жизнь после съёмок.

Музыкальное шоу выходит в эфир с 2017 года. За девять лет существования в нём приняли участие более 600 ребят из 18 государств. Многие из них связали свою жизнь с творчеством, окончили профильные учебные заведения и начали профессиональную карьеру на эстраде. По словам ведущей проекта Анастасии Пак, в десятом сезоне телезрителей ждёт серьёзное вокальное противостояние, так как практически все возвращающиеся участники за эти годы получили музыкальное образование и готовы продемонстрировать выросший уровень мастерства. В числе тех, кто снова выйдет на сцену — Анастасия Симоганова, Валерия Адлейба, Иван Масленников, Денберел Ооржак, Кирилл Есин и другие исполнители.

Помимо творческой реализации, конкурс несёт важную социальную миссию. Благодаря проекту восемь детей смогли обрести приёмные семьи, а 16 участников были обеспечены собственным жильём. Кроме того, полуфиналистам и финалистам шоу до достижения совершеннолетия выплачивает стипендии профильный благотворительный фонд «Ты супер!». На сегодняшний день в активе телепроекта числятся 27 престижных наград, среди которых премии ТЭФИ и ТЭФИ Kids.

Вести юбилейный сезон будут Вадим Такменёв и Анастасия Пак. Международный конкурс организуется телекомпанией НТВ совместно с информационным агентством и радио Sputnik. За производство телевизионного контента отвечают компания «ВайТ Медиа» и студия «Центральное телевидение».