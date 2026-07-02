В Рязанской области продавец мебельного магазина присвоила 2 млн рублей

Сасовский районный суд вынес приговор 24-летней местной жительнице. Её признали виновной в присвоении чужого имущества, вверенного ей, совершённом в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что девушка работала продавцом-консультантом в местном мебельном магазине. Получая от покупателей наличные денежные средства за приобретённый товар, сотрудница не оприходовала выручку в кассу, а забирала деньги себе. В общей сложности таким способом ей удалось похитить более 2 млн рублей.

Подсудимая полностью признала свою вину в совершённом преступлении и раскаялась в содеянном. Кроме того, она добровольно и в полном объёме возместила индивидуальному предпринимателю весь причинённый материальный ущерб.

Учитывая данные обстоятельства, суд назначил жительнице Сасова наказание в виде 3 лет лишения свободы условно. Также ей установлен испытательный срок продолжительностью 2 года и возложен ряд дополнительных обязанностей.