В среду, 8 июля 2026 года, на родине святой Февронии — в селе Ласково Рязанского муниципального округа — состоятся праздничные мероприятия. Торжества приурочены к общероссийскому празднику — Дню семьи, любви и верности, а также к дню памяти благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских. По сообщению Рязанской епархии, праздничные события развернутся у местной часовни, возведённой в честь святых супругов.

Религиозная часть программы начнётся ранним утром. В 06:45 у часовни отслужат молебен, а в 08:00 начнётся Божественная литургия, которую возглавит митрополит Рязанский и Михайловский Никодим. Важным событием для верующих станет прибытие ковчега с частицами мощей святых Петра и Февронии Муромских — святыня будет доступна для поклонения в селе с 07:00 до 13:00.

Светская и культурная программа стартует в первой половине дня. В 10:30 состоится торжественная церемония награждения, а в 11:00 — театрализованное открытие праздника. В рамках Дня семьи также запланированы официальная церемония регистрации брака (11:10) и чествование семейных пар Рязанского округа (11:30). В 12:00 программу завершит праздничный концерт. Гостей мероприятия также ждут экскурсии и творческие показы.

Для удобства жителей администрация Рязанского муниципального округа организует специальный транспорт до места проведения торжеств в селе Ласково: