Изображение от freepik
Общество

Работодатели назвали самые востребованные навыки для рабочих

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Работодатели Рязанской области и ЦФО составили рейтинг самые важных навыков для рабочих профессий, которые они ценят больше всего и за которые готовы даже доплачивать ценным кадрам. На первом месте высокое владение инструментом и оборудованием (важно для каждой второй компании, ищущей рабочего — 53%), на втором — знание основ охраны труда и промышленной безопасности (важно для трети работодателей или 29%), на третьем — умение читать схемы (20% компаний). Именно такие навыки «синих воротничков» выделили работодатели, опрошенные hh.ru.

Топ-10 наиболее востребованных навыков, которые прямо сейчас ценят работодатели Рязанской области и ЦФО у рабочих возглавляет отличное владение инструментами и оборудованием. Это важно для более половины опрошенных компаний — 53%. Причем с начала 2026 года работодатели упоминали умение работать с разными инструментами более 374 тыс. раз, что на 20% больше, чем в 2025 году.

Топ-10 востребованных профессиональных навыков у рабочих, итоги опроса hh.ru:

Владение профессиональным инструментом и оборудованием – 53%;

Знание и соблюдение норм охраны труда и техники безопасности – 29;

Чтение технических чертежей, схем и технологических карт – 20%;

Электромонтажные и электроремонтные работы – 18%;

Навыки настройки и наладки производственного оборудования – 18%;

Управление подъёмно-транспортными механизмами и спецтехникой – 16%;

Работа с измерительным и контрольным инструментом – 16%;

Слесарная обработка и сборка металлоконструкций – 14%;

Выполнение строительных и отделочных работ – 12%;

Выполнение сварочных работ – 8%.

Среди гибких навыков у «синих воротничков» больше всего ценятся исполнительность, добросовестность и дисциплинированность — эти качества отметили 27% работодателей. Почти каждый пятый рекрутер обращает внимание на умение взаимодействовать с людьми и неконфликтность (23%), а также ориентацию на результат (21%) и способность работать самостоятельно без постоянного контроля (20%).

Топ-10 востребованных гибких навыков у рабочих, итоги опроса hh.ru:

Исполнительность, добросовестность и дисциплинированность – 27%;

Умение работать с людьми, неконфликтность – 23%;

Ориентация на результат – 21%;

Способность работать самостоятельно, без помощи начальства и коллег – 20%;

Эмоциональная стабильность, стрессоустойчивость – 19%;

Развитое чувство ответственности, мотивированность – 17%;

Коммуникабельность – 14%;

Готовность к переобучению и повышению квалификации – 13%;

Сообразительность, уровень интеллекта, эрудиция – 13%;

Внимательность – 12%.

«Среди наиболее дефицитных – ответственность и надёжность, об этом говорят 34% опрошенных. Почти столько же компаний указывают на недостаток у работников критического мышления и умения решать проблемы (33%). На третьем месте — стрессоустойчивость и саморегуляция (24%). Эти навыки напрямую влияют на качество работы и готовность сотрудников выдерживать нагрузку. При этом многие работодатели отмечают, что готовы платить зарплату выше средней по рынку соискателям, обладающим необходимыми для компании компетенциями, — об этом говорят 60% опрошенных, еще 13% хотели бы это делать, будь у них дополнительный зарплатный фонд на такие цели», — комментирует Марина Дорохова, руководитель направления «Навыки и карьера» hh.ru.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
В Рязанской области откроют ещё пять детских культурно-просветительских центров
Следующая статья
В селе Ласково под Рязанью 8 июля пройдут торжества ко Дню семьи, любви и верности

Популярные материалы

Новости кино и ТВ

Скончавшийся актёр сериала «Невский» Андрей Усольцев скрывал тяжёлый недуг

Российский актёр и писатель Андрей Усольцев, скончавшийся 27 июня, в последние годы жизни боролся с тяжёлым заболеванием, которое скрывал от коллег и друзей.
Новости России

Эксперт объяснил, почему Россия предупредила США о новом ударе «Орешником»

Москва могла предупредить Вашингтон о скором ударе «Орешником» по...
Новости России

Тело звезды «Бригады» и «Бумера» Александра Высоковского обнаружили в Оке

В Подмосковье нашли тело российского актера Александра Высоковского, известного по ролям в сериале «Бригада» и фильме «Бумер». Артисту было 62 года.
Транспорт и дороги

Чиновники: в Рязанской области значительно вырос спрос на бензин, на отдельных АЗС введены ограничения на продажу

В Рязанской области фиксируется значительный рост среднесуточного спроса на бензин. Об этом сообщили в Минэкономразвития региона в комментариях на странице губернатора Павла Малкова ВКонтакте.
Новости России

Соседка рассказала подробности атаки БПЛА на дом в Егорьевске, где погиб младенец

Местная жительница Каролина, проживающая через дорогу от разрушенного дома, поделилась подробностями страшной ночи в Егорьевске, когда беспилотный летательный аппарат атаковал частный жилой дом.
Темы
Культура и события

«Марко Молл» в июле подготовил для рязанцев шесть ярких сюжетов для семейных историй

ТРЦ «Марко Молл» раскрыл афишу мероприятий для жителей Рязани и гостей города в июле 2026.
Новости Касимова

Двоих мужчин осудили на 17 лет за нарколабораторию в Касимовском округе

В период с мая по июнь 2025 года мужчины произвели более 15 килограммов мефедрона.
Происшествия

В Рязанской области продавец мебельного магазина присвоила 2 млн рублей

Получая от покупателей наличные денежные средства за приобретённый товар, сотрудница не оприходовала выручку в кассу, а забирала деньги себе.
Новости кино и ТВ

НТВ анонсировал особенный юбилейный сезон шоу «Ты супер!»

Главной особенностью грядущего сезона станет возвращение на сцену 48 самых ярких участников прошлых лет из более чем 20 регионов России.
Экология, природа, животные

В Рязанской области на 21 день ограничили посещение лесов и ввели крупные штрафы

В Рязанской области с 1 июля 2026 года начали действовать временные ограничения на въезд автомобилей и пребывание граждан в лесных массивах. Как сообщили в министерстве природопользования региона, особый режим продлится 21 день.
Общество

Рязанцев предупредили о мошенничестве с бесплатными ваучерами на бензин

Чтобы защитить свои сбережения, эксперты рекомендуют критически относиться к любым сообщениям о внезапных бонусах, подарках или бесплатных товарах.
Общество

Рязанцам напомнили об окончании срока уплаты НДФЛ

От рязанских налогоплательщиков, получивших в прошедшем году налогооблагаемые доходы,  поступило почти пять тысяч налоговых деклараций на общую сумму НДФЛ к уплате в бюджет - более 1 млрд 265 млн рублей. 
Новости России

Минобороны раскрыло цели ударов по Киеву

Целями атаки стали предприятия военной промышленности, объекты топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье