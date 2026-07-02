Работодатели назвали самые востребованные навыки для рабочих

Работодатели Рязанской области и ЦФО составили рейтинг самые важных навыков для рабочих профессий, которые они ценят больше всего и за которые готовы даже доплачивать ценным кадрам. На первом месте высокое владение инструментом и оборудованием (важно для каждой второй компании, ищущей рабочего — 53%), на втором — знание основ охраны труда и промышленной безопасности (важно для трети работодателей или 29%), на третьем — умение читать схемы (20% компаний). Именно такие навыки «синих воротничков» выделили работодатели, опрошенные hh.ru.
Топ-10 наиболее востребованных навыков, которые прямо сейчас ценят работодатели Рязанской области и ЦФО у рабочих возглавляет отличное владение инструментами и оборудованием. Это важно для более половины опрошенных компаний — 53%. Причем с начала 2026 года работодатели упоминали умение работать с разными инструментами более 374 тыс. раз, что на 20% больше, чем в 2025 году.
Топ-10 востребованных профессиональных навыков у рабочих, итоги опроса hh.ru:
Владение профессиональным инструментом и оборудованием – 53%;
Знание и соблюдение норм охраны труда и техники безопасности – 29;
Чтение технических чертежей, схем и технологических карт – 20%;
Электромонтажные и электроремонтные работы – 18%;
Навыки настройки и наладки производственного оборудования – 18%;
Управление подъёмно-транспортными механизмами и спецтехникой – 16%;
Работа с измерительным и контрольным инструментом – 16%;
Слесарная обработка и сборка металлоконструкций – 14%;
Выполнение строительных и отделочных работ – 12%;
Выполнение сварочных работ – 8%.
Среди гибких навыков у «синих воротничков» больше всего ценятся исполнительность, добросовестность и дисциплинированность — эти качества отметили 27% работодателей. Почти каждый пятый рекрутер обращает внимание на умение взаимодействовать с людьми и неконфликтность (23%), а также ориентацию на результат (21%) и способность работать самостоятельно без постоянного контроля (20%).
Топ-10 востребованных гибких навыков у рабочих, итоги опроса hh.ru:
Исполнительность, добросовестность и дисциплинированность – 27%;
Умение работать с людьми, неконфликтность – 23%;
Ориентация на результат – 21%;
Способность работать самостоятельно, без помощи начальства и коллег – 20%;
Эмоциональная стабильность, стрессоустойчивость – 19%;
Развитое чувство ответственности, мотивированность – 17%;
Коммуникабельность – 14%;
Готовность к переобучению и повышению квалификации – 13%;
Сообразительность, уровень интеллекта, эрудиция – 13%;
Внимательность – 12%.
«Среди наиболее дефицитных – ответственность и надёжность, об этом говорят 34% опрошенных. Почти столько же компаний указывают на недостаток у работников критического мышления и умения решать проблемы (33%). На третьем месте — стрессоустойчивость и саморегуляция (24%). Эти навыки напрямую влияют на качество работы и готовность сотрудников выдерживать нагрузку. При этом многие работодатели отмечают, что готовы платить зарплату выше средней по рынку соискателям, обладающим необходимыми для компании компетенциями, — об этом говорят 60% опрошенных, еще 13% хотели бы это делать, будь у них дополнительный зарплатный фонд на такие цели», — комментирует Марина Дорохова, руководитель направления «Навыки и карьера» hh.ru.