Работодатели назвали самые востребованные навыки для рабочих

Работодатели Рязанской области и ЦФО составили рейтинг самые важных навыков для рабочих профессий, которые они ценят больше всего и за которые готовы даже доплачивать ценным кадрам. На первом месте высокое владение инструментом и оборудованием (важно для каждой второй компании, ищущей рабочего — 53%), на втором — знание основ охраны труда и промышленной безопасности (важно для трети работодателей или 29%), на третьем — умение читать схемы (20% компаний). Именно такие навыки «синих воротничков» выделили работодатели, опрошенные hh.ru.

Топ-10 наиболее востребованных навыков, которые прямо сейчас ценят работодатели Рязанской области и ЦФО у рабочих возглавляет отличное владение инструментами и оборудованием. Это важно для более половины опрошенных компаний — 53%. Причем с начала 2026 года работодатели упоминали умение работать с разными инструментами более 374 тыс. раз, что на 20% больше, чем в 2025 году.

Топ-10 востребованных профессиональных навыков у рабочих, итоги опроса hh.ru:

Владение профессиональным инструментом и оборудованием – 53%;

Знание и соблюдение норм охраны труда и техники безопасности – 29;

Чтение технических чертежей, схем и технологических карт – 20%;

Электромонтажные и электроремонтные работы – 18%;

Навыки настройки и наладки производственного оборудования – 18%;

Управление подъёмно-транспортными механизмами и спецтехникой – 16%;

Работа с измерительным и контрольным инструментом – 16%;

Слесарная обработка и сборка металлоконструкций – 14%;

Выполнение строительных и отделочных работ – 12%;

Выполнение сварочных работ – 8%.

Среди гибких навыков у «синих воротничков» больше всего ценятся исполнительность, добросовестность и дисциплинированность — эти качества отметили 27% работодателей. Почти каждый пятый рекрутер обращает внимание на умение взаимодействовать с людьми и неконфликтность (23%), а также ориентацию на результат (21%) и способность работать самостоятельно без постоянного контроля (20%).

Топ-10 востребованных гибких навыков у рабочих, итоги опроса hh.ru:

Исполнительность, добросовестность и дисциплинированность – 27%;

Умение работать с людьми, неконфликтность – 23%;

Ориентация на результат – 21%;

Способность работать самостоятельно, без помощи начальства и коллег – 20%;

Эмоциональная стабильность, стрессоустойчивость – 19%;

Развитое чувство ответственности, мотивированность – 17%;

Коммуникабельность – 14%;

Готовность к переобучению и повышению квалификации – 13%;

Сообразительность, уровень интеллекта, эрудиция – 13%;

Внимательность – 12%.