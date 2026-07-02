В Рязанской области расширят сеть пространств для детского и семейного досуга. В регионе планируют открыть ещё пять детских культурно-просветительских центров. Об этом сообщила министр культуры Рязанской области Екатерина Шуранова во время доклада на коллегии Министерства культуры РФ.

Первые подобные площадки заработали в регионе весной и летом 2026 года. Пилотными проектами стали центр «Ещё», созданный на базе модернизированной библиотеки «Улётная» в рязанском микрорайоне Дягилево, и центр «Наследие» в селе Устрань Спасского округа. В Устрани, расположенной недалеко от городища Старая Рязань, для юных посетителей уже организуют краеведческие лекции, исторические квесты и творческие мастерские.

По словам Екатерины Шурановой, развитие таких центров является приоритетом государственной политики в сфере поддержки семьи. Проект реализуется с привлечением федеральных средств нацпроекта «Семья» на базе созданной в области сети модельных библиотек. Главная задача инициативы — сформировать современные точки притяжения для детей и их родителей.

До конца текущего года новые детские центры начнут работу в Михайловском историческом музее, а также в детских библиотеках Сасова, Сараевского и Кадомского округов. Кроме того, на базе рязанской областной библиотеки имени Горького откроется центр «Паустовский», который станет самым крупным профильным центром в стране.