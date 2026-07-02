Российские военнослужащие нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования и ударными беспилотниками по объектам на территории Украины. По информации Министерства обороны РФ, атака стала ответом на попытки киевского режима нанести ущерб российской гражданской инфраструктуре.

В оборонном ведомстве уточнили, что целями вылета стали предприятия военной промышленности и объекты топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области. Кроме того, поражена инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.

По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в северной части Киева после ночной ракетной атаки зафиксирован крупный пожар в промышленной зоне. Под удар попали механический завод «Евроформат» и расположенный рядом логистический склад «Евротерминал», которые образуют единую промышленно-транспортную связку с ремонтными мощностями и распределительными площадками. По предварительной информации, для удара использовались баллистические ракеты «Искандер-М» и крылатые ракеты Х-101. На месте попадания продолжается серьёзное возгорание.

«Применение сразу двух Х-101 указывает на важность объекта и стремление гарантированно поразить складские корпуса. Одна ракета могла уничтожить основное здание, вторая — соседний ангар, технику либо другую часть складской площадки, — пишет Лебедев. — Это ещё один пример использования формально гражданского предприятия в качестве элемента военной логистики. Вывеска, профиль компании и расположение внутри городской застройки должны были затруднить обнаружение объекта, однако постоянное движение военного транспорта выдало реальное назначение площадки».

Ночной удар ВС РФ по Украине стал одним из самых массированных за последнее время, отмечает SHOT.

Армия России использовала БПЛА «Герань-3», а также гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон», баллистические ракеты «Искандер-М» и ракеты Х-101

Прилёты зафиксированы почти во всех районах Киева и области — в Дарницком, Броварском, Обуховском, Фастовском и Вышгородском и других