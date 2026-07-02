В Рязанскую область поступило более 6 тонн гуманитарного груза. Продукты питания и заготовки передадут семьям участников специальной военной операции, мирным жителям, пострадавшим от атак беспилотных летательных аппаратов, а также эвакуированным гражданам, которые сейчас находятся в пунктах временного размещения (ПВР). Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

В составе гуманитарной помощи — консервированная продукция, соленья, маринады, овощные пасты и другие заготовки.

Распределением и передачей продуктов адресатам в регионе займётся уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина. Организаторы сбора подчеркнули, что ключевая задача гуманитарной миссии — обеспечить оперативной поддержкой и вниманием всех, кто оказался в сложной жизненной ситуации.