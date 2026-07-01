Павел Малков сообщил о сбитом над Рязанской областью беспилотнике

Днем 1 июля средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат над территорией Рязанской области. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.
Глава региона подчеркнул, что инцидент обошелся без негативных последствий для мирного населения и инфраструктуры.
«Пострадавших и повреждений нет», — отметил Павел Малков.
Сбитый над Рязанской областью дрон стал частью масштабной атаки, которую отразили российские военные. Согласно данным Министерства обороны РФ, в период с 8:00 до 20:00 мск 1 июля дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 133 украинских беспилетных летательных аппарата самолетного типа.