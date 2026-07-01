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Происшествия

Минобороны сообщило об уничтожении БПЛА над Рязанской областью 1 июля

Анастасия Мериакри
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Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат над территорией Рязанской области 1 июля. Об этом свидетельствует сводка Министерства обороны Российской Федерации.

В период с 8:00 до 20:00 мск 1 июля средства ПВО перехватили и уничтожили 133 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Атака охватила обширную географию — 16 регионов России и акваторию Азовского моря.

В списке регионов, над которыми работали средства ПВО: Белгородская область, Брянская область, Калужская область, Курская область, Орловская область, Ростовская область, Рязанская область, Саратовская область, Смоленская область, Тверская область, Тульская область, Московский регион, Ставропольский край, Краснодарский край , Республика Башкортостан, Республика Калмыкия, акватория Азовского моря.

Рязанская область вошла в перечень регионов, над которыми были уничтожены беспилотники. Однако точное количество БПЛА, сбитых именно над территорией региона, в сводке Минобороны не сообщается.

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