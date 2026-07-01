Военный комиссар Рязанской области рассказал о службе в мобильных огневых группах

В Рязанской области продолжается активный набор добровольцев в мобильные огневые группы (МОГ), которые действуют в составе отряда «БАРС». Ежедневные сводки о попытках атак беспилотниками подтверждают высокую востребованность этих подразделений, которые фактически стоят на страже спокойствия жителей региона.

Об условиях службы, финансовых гарантиях и требованиях к кандидатам в эфире телеканала ТКР рассказал военный комиссар Рязанской области генерал-майор Александр Полшков.

Присоединиться к мобильным огневым группам могут мужчины в возрасте от 18 до 53 лет. Ключевое требование — отсутствие медицинских противопоказаний. При этом наличие боевого опыта не является обязательным условием. Перед заступлением на дежурство все новобранцы проходят специальные сборы, в рамках которых восстанавливают и актуализируют навыки, полученные ранее во время службы по призыву.

Контракт с Министерством обороны РФ подписывается сроком на три года. При этом специфика службы предполагает нахождение на сборах по шесть месяцев в течение года. На этот период бойцы полностью обеспечиваются жильем, питанием, горюче-смазочными материалами и необходимой техникой за счет предприятия и военного ведомства.

Одним из главных преимуществ службы в МОГ является сохранение за бойцом его основного гражданского места работы с выплатой средней заработной платы, размер которой должен составлять не менее 100 тысяч рублей ежемесячно. Кроме того, военнослужащий получает денежное довольствие от Министерства обороны.

По словам Александра Полшкова, на сегодняшний день в Рязанской области несут службу уже пять мобильных огневых групп. Бойцы регулярно привлекаются к выполнению задач по перехвату беспилетных летательных аппаратов и демонстрируют высокую результативность благодаря накопленному опыту.

Подробности в интервью Александра Полшкова по ссылке.