В России могут ввести страхование от некачественного топлива

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) рассматривает возможность создания нового страхового продукта, который защитит автомобилистов от последствий заправки некачественным топливом. Об этом в эфире радио РБК рассказал вице-президент ВСС Сергей Ефремов.

По словам эксперта, тема страхования от некачественного топлива возникла в последние дни на фоне обсуждения вопроса о переходе ряда нефтеперерабатывающих заводов с производства топлива стандарта Евро-5 на Евро-2 и Евро-3.

«Просто такая тема не стояла, она возникла вот в последние два-три дня, когда официально было объявлено, что такой вопрос будет рассматриваться по изменениям выпуска ряда топлива с Евро-5 на Евро-2 и Евро-3. Ну, наверное, тогда страховщики сегодня задумаются, и, возможно, что кто-то уже подготовит такой интересный продукт, который бы это учитывал», — пояснил Сергей Ефремов.

Напомним, осенью 2025 года правительство приняло постановление, разрешающее некоторым НПЗ выпускать для внутреннего рынка бензин и дизельное топливо класса Евро-5, но с показателями Евро-3. В мае 2026 года это постановление было пролонгировано, что вызвало обеспокоенность как у автомобилистов, так и у экспертов отрасли.

Автомобильный инженер и член правления Союза автосервисов Дмитрий Даншов предупредил о серьезных последствиях использования низкокачественного топлива. По его словам, в прошлом длительная эксплуатация автомобилей на таком бензине приводила к зависанию клапанов и авариям двигателя.

Эксперт также отметил неопределенность с поведением катализаторов автомобилей при использовании топлива более низкого класса. При этом Даншов предположил, что на НПЗ эти риски учтут и примут соответствующие меры.

Пока отдельного страхового продукта, защищающего права автомобилистов при поломке мотора из-за неподходящего топлива, не существует. Член Совета директоров группы «Содействие Дельта» Глеб Веленский пояснил, что на данный момент защититься от заправки некачественным топливом можно лишь одним способом — проверкой сертификата соответствия непосредственно на заправочной станции.