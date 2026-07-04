Две пары из Рязанской области зарегистрируют брак на Всероссийском свадебном фестивале

8-9 июля в Национальном центре «Россия» в Москве состоится III Всероссийский свадебный фестиваль, приуроченный к Году единства народов России и Дню семьи, любви и верности. Рязанскую область на этом масштабном событии представят две пары, которые примут участие в торжественной церемонии единовременного бракосочетания.

Честь региона на фестивале защитят две пары, чьи профессии символизируют заботу о людях и современные технологии. Первую пару представляют ИТ-специалист Михаил Эккемеев и клинический психолог Анастасия Гребенникова. Вторую — ивент-специалист Борис Бедин и ветеринарный врач Ольга Роднова.

Всего в День семьи, любви и верности, 8 июля, брак зарегистрируют более 100 пар из разных регионов страны. Многие молодожены выйдут на церемонию в национальных костюмах, чтобы подчеркнуть преемственность поколений и приверженность традиционным ценностям.

Особым моментом фестиваля станет церемония передачи огня Всероссийского семейного очага «Сердце России». Молодожены получат частицу огня, привезенного из города Мурома — родины святых покровителей брака Петра и Февронии. Огонь передадут пары, создавшие семьи на предыдущих фестивалях, что символизирует преемственность и непрерывность семейных традиций.

В этом году к основной площадке в Национальном центре «Россия» присоединятся его филиалы в Красноярском и Приморском краях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе, что сделает фестиваль по-настоящему всероссийским событием.