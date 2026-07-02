Общество

В Рязани «Лекторы особого назначения» завершили обучение и готовятся к защите

Валерия Мединская
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Завершилось обучение участников просветительского проекта «Лекторы особого назначения», инициированного выпускником кадровой программы «ГЕРОИ62» Максимом Катковым.

Слушатели прошли пять образовательных модулей. На заключительном этапе они изучили цифровые инструменты в работе органов власти, вопросы защиты авторских прав, обсудили современные геополитические вызовы, а также отработали навыки публичных выступлений под руководством ведущих региональных экспертов.

Впереди у участников — защита авторских лекций. После этого они смогут выступать в школах, колледжах и вузах, делясь знаниями и жизненным опытом с молодым поколением.

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