В Рязани «Лекторы особого назначения» завершили обучение и готовятся к защите

Завершилось обучение участников просветительского проекта «Лекторы особого назначения», инициированного выпускником кадровой программы «ГЕРОИ62» Максимом Катковым.

Слушатели прошли пять образовательных модулей. На заключительном этапе они изучили цифровые инструменты в работе органов власти, вопросы защиты авторских прав, обсудили современные геополитические вызовы, а также отработали навыки публичных выступлений под руководством ведущих региональных экспертов.

Впереди у участников — защита авторских лекций. После этого они смогут выступать в школах, колледжах и вузах, делясь знаниями и жизненным опытом с молодым поколением.