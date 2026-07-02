Культура и события

«Марко Молл» в июле подготовил для рязанцев шесть ярких сюжетов для семейных историй

Алексей Самохин
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ТРЦ «Марко Молл» раскрыл афишу мероприятий для жителей Рязани и гостей города в июле 2026.

4 июля — «Машина времени»: фестиваль легенд на колесах.

Парковка напротив входа № 2 объединит всех увлеченных историей мирового автопрома. Здесь будут представлены более 150 ретро‑автомобилей — от культовых советских моделей до элегантных европейских и брутальных американских авто. Это не просто выставка, а живая история: у каждой машины — свой характер и своя легенда. Гостей ждут конкурсы, интерактивы и призы. Кульминация дня — выступление cover‑группы «Неон» (14:30–16:00). Завершит праздник награждение участников. Старт программы — в 12:00. Вход — свободный. 0+.

8 июля — День семьи, любви и верности.

В этот день на медиафасаде «Марко Молл» будет демонстрироваться видео о главном в жизни каждого человека — крепкой и любящей семье с теплыми и искренними словами поздравлений. Дополнительный повод провести этот день с близкими в «Марко Молл»—скидка 50% на все сеансы кинокомплекса «Пять звёзд».

Праздничные мероприятия ко Дню семьи продолжатся в «Марко Молл» 11 июля. В программе «День семьи: большой русский праздник» в увлекательных состязаниях посоревнуются команды‑«дворы» — так, как это бывает в лучших дворовых традициях: дружно, шумно и с азартом. Для влюблённых и семейных пар подготовлены особые праздничные сюрпризы, а для семей с детьми в этот день будут работать игровая и творческая локации. Завершится праздник ярким воздушным шоу. Начало в 14:30, площадка напротив магазина Zarina. Вход — свободный. 0+.

18 июля — «Пенная вечеринка» для юных гостей самого летнего праздника.

Площадка парковки ТРЦ на несколько часов станет пенной ареной, где можно танцевать и веселиться от души в пушистых сугробах. Угощать гостей в этот день будут освежающим лимонадом, сладкой ватой и необычным крио‑мороженым. Для любителей проверить меткость глаз и ловкость будут работать несколько игровых станций с дартсом и метанием колец. Если погода в этот день не порадует солнцем, праздник переедет внутрь ТРЦ.

Начало в 14:30. Площадка парковки у входа №2, вход—свободный. 0+.

25 июля — праздник для юных путешественников «В подводном царстве». Увлекательные приключения заведут гостей в сказочный подводный мир, где им предстоит вместе с отважными обитателями морского царства вернуть голос Русалочке. В программе: творческое занятие, игровые локации, сладкая вата и аквадискотека. Начало в 14:30, площадка напротив магазина Zarina. Вход — свободный. 0+.

26 июля — необычное и трогательное мероприятие «Чтение с собакой». В магазине «Читай город» в этот день окунуться в мир книг можно будет в компании дружелюбного и внимательного слушателя — собаки. Пришедшие в этот день в «Читай город» смогут выбрать понравившуюся книгу, прочитать вслух отрывок из нее и пообщаться с самым преданным другом человека. Всего 5–10 минут чтения в такой компании, но именно эти минуты могут стать одними из самых уютных, радостных и теплых моментов. 

«Чтение с собакой», начало в 16:00. Вход — свободный. 0+.

В выставочной афише июля — вселенная Джоан Роулинг в интерактивной экспозиции «Мир Гарри Поттера», которая начнет работу в «Марко Молл» с 16 июля.

Более пяти интерактивных зон, шесть увлекательных мастер‑классов, фото на память с любимыми персонажами и фирменный «магический» магазин, где можно выбрать понравившийся волшебный сувенир. Выставка будет интересна для семейного посещения: захватывающие книги и фильмы о магической школе и юных волшебниках — в топ для чтения и просмотра у нескольких поколений. Работа выставки продлиться до 30 августа. Вход — платный. 0+.

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