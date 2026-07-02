В Рязанской области 3 июля ожидаются грозы, град и сильный ветер

Синоптики предоставили прогноз погоды в Рязанской области на пятницу, 3 июля. Он опубликован на сайте регионального ГУ МЧС России.

В регионе ожидается переменная облачность. В ночные часы осадки маловероятны. Днем в отдельных районах области пройдут кратковременные дожди, возможны грозы и град. Будет дуть западный ветер со скоростью 2–7 м/с, во время грозы его порывы могут достигать 9–14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от +15 до +20°С, в дневное время столбики термометров поднимутся до +27…+32°С.

Опасных и неблагоприятных метеорологических явлений на этот день не прогнозируется. Тем не менее, из-за ухудшения погоды днем в большинстве районов области сохраняется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий не выше муниципального уровня. Возможны обрывы линий электропередач и связи, сбои в работе транспорта, увеличение числа дорожно-транспортных происшествий, а также падение деревьев, обрушение слабо укрепленных конструкций и рекламных щитов. Кроме того, прогнозируются риски повреждения кровли зданий и локальных аварий в коммунальных системах жизнеобеспечения.