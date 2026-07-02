Двоих мужчин осудили на 17 лет за нарколабораторию в Касимовском округе

Рязанский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двоих мужчин, организовавших подпольное производство запрещённых веществ. Их признали виновными в незаконном производстве наркотиков в особо крупном размере в составе организованной группы, а также в покушении на их сбыт через интернет. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что соучастники арендовали частный дом в одном из населённых пунктов Касимовского округа. Внутри жилого помещения они обустроили нарколабораторию. В период с мая по июнь 2025 года мужчины произвели более 15 килограммов мефедрона. Часть готовой партии они успели перенести в тайник, оборудованный в лесополосе, для последующей продажи.

Незаконная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Из оборота изъяли партию наркотических средств, прекурсоры и производственное оборудование.

Суд учёл позицию государственного обвинителя и назначил каждому из фигурантов наказание в виде 17 лет лишения свободы. Отбывать установленный срок осуждённые будут в исправительной колонии строгого режима.