В Рязани партия  «Новые люди» дала старт федеральному проекту «Городские решения»

В Рязани партия «Новые люди» объявила о старте нового федерального проекта «Городские решения», связанного с благоустройством городских пространств. Проект охватит 30 регионов страны. Его цель — дать жителям возможность предлагать и вместе с партией реализовывать проекты по благоустройству дворов, скверов и других городских пространств.

В Рязани уже состоялось первое заседание комитета, куда вошли активные горожане, специалисты в сфере ЖКХ, ландшафтные дизайнеры и многие другие. На старте участники выбрали территории благоустройства из числа заявок рязанцев, поступивших в реготделении партии. Первым объектом по благоустройству станет территория в микрорайоне Соколовка — вблизи железнодорожной станции «Лесок». Это участок зеленой зоны, где местные жители любят гулять, также это единственная пешеходная дорожка к остановкам городского транспорта, в том числе железнодорожной станции. В планах расчистить прогулочную зону от сорняков и мелких деревьев, убрать сухие ветки и мусор. Для комфорта жителей установят лавочки с урнами, высадят цветы и новые деревья.

— «Городские решения» позволяет не просто преобразовать пространство, сделать его комфортнее, современнее, но и объединиться людям, которые готовы предлагать идеи, собирать единомышленников и вместе менять территорию. Наша задача — помочь этим инициативам пройти путь от замысла до реализации, поделиться успешными практиками других регионов и показать, какие возможности уже существуют, — рассказала руководитель департамента по работе с регионами ЭИСИ, руководитель федерального проекта «Городские решения» Дарья Кислицына. — Сильные городские изменения всегда начинаются одинаково: с человека, который однажды решил не пройти мимо.

На фото руководитель департамента по работе с регионами ЭИСИ, руководитель федерального проекта «Городские решения» Дарья Кислицына

В региональном отделении партии отметили, что рязанцы могут присоединиться к обсуждению проекта по Соколовке, предлагать свои идеи, прорабатывать решения с экспертами.