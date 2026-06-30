В Сараевском районе мужчина обменял найденное огнестрельное оружие на алкоголь

Прокуратура Сараевского района Рязанской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Мужчине предъявлены обвинения по частям 1 и 2 статьи 222 УК РФ — незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и его основных частей.

По данным предварительного следствия, в декабре 2020 года обвиняемый обнаружил нарезное огнестрельное оружие. Вместо того чтобы сообщить о находке в правоохранительные органы, мужчина решил присвоить его себе. Разрешения на хранение и ношение оружия у него не было.

В течение года найденное оружие незаконно хранилось в доме у жителя Сараевского района. Мужчина не предпринимал никаких действий для его легализации или сдачи в полицию.

В декабре 2021 года обвиняемый решил избавиться от опасной находки, но не сдал ее в полицию, а продал своему знакомому. В качестве вознаграждения за нарезное оружие мужчина получил алкогольные напитки.

Санкция статьи 222 УК РФ предусматривает серьезное наказание за подобные деяния. Максимальная мера ответственности — лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Сараевский районный суд для рассмотрения по существу. Теперь бывшему владельцу найденного оружия предстоит ответить перед законом.