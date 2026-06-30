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Афонский старец «вскрыл» тайну о России: возвращение короны, великое обновление и светлое будущее

Валерия Мединская
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Афонский старец Стефан Карульский, который всю жизнь провёл в пещерном ските и к которому шли паломники со всего мира, предсказал судьбу России. После великого испытания на земле русской возродится «корона».

Затем последует «великое обновление». Что сулит это пророчество и что оно означает для наших современников? В словах великого молитвенника разбирались журналисты издания «Царьград».

От агронома до отшельника

Стефан Карульский — почти забытый пророк с Афона. Но в последние годы его предсказания начали всерьёз обсуждать паломники и наблюдатели. Родился он в Сербии в 1922 году. Сначала получил сельскохозяйственное образование и работал агрономом. Но судьба повернула его на путь отшельничества после драматического эпизода в 1945 году.

По его рассказам, тогда коммунисты приговорили его к расстрелу. Он сумел вырваться и, по его уверениям, спасся благодаря молитве и явлению Богородицы. Пули пронзили только его рубашку.

Пещерный скит на высоте 800 метров

В начале 1950-х годов он отправился пешком на Афон. Обосновался в одном из самых суровых скитов — Карулии. Там в пещере, в выкопанной собственными руками яме под крестом, при минимальном пайке и постоянной молитве он провёл десятилетия. Его келья находилась почти на восьмистах метрах над уровнем моря.

К старцу поднимались люди разных конфессий — православные, католики, протестанты. Он никому не отказывал. За кого-то молился, кому-то давал практический совет, третьим открывал будущее. Русских паломников он принимал особенно тепло, хотя языком владел с трудом и часто переходил на сербский.

Катаклизм в Америке и беженцы в России

Сохранившиеся воспоминания прихожан содержат ряд видений, которые старец связывал с глобальными судьбами мира. Одно из наиболее громких предречений касалось начала нового столетия. По его словам, на Землю обрушится страшный катаклизм. Он особенно сильно ударит по Соединённым Штатам.

Старец объяснял, что американская мощь окажется бессильной. Массы людей будут бежать и пытаться спастись. Поток беженцев хлынет в Россию. Он призывал «беречь свои дома» — потому что именно туда устремятся миллионы, занимая ранее безлюдные уголки.

Причиной такого поворота событий, по мнению старца, станет стремление Америки утвердить свою силу по отношению к России. Это стремление приведёт лишь в тупик. Вызовет кровопролитие, из которого Россия выйдет победительницей.

«Корона вернётся. Царь укроет всех»

После этой победы, утверждал он, начнётся новая эпоха. Афонский старец знал и будущее России.

«Корона вернётся. Царь укроет всех», — говорил он.

Значимый мотив его пророчеств — «Великое обновление». Старец предсказывал возвращение короны и появление сильного правителя. Он «укроет всех своим плащом». Великие семьи прекратят распри и объединятся вокруг этого лидера. Его решения будут твёрдыми, справедливыми и согласными с евангельской истиной.

Старец добавлял, что сам будущий царь уже родился и растёт, а за ним последуют люди. Тогда мир обретёт счастье.

Осторожность в отношении пророчеств

Напомним, что с позиции православного вероучения к пророчествам следует относиться с осторожностью. Даже если речь идёт о словах старцев или святых. Дело в том, что сказанное могли донести до нас с искажением. Но даже если всё верно, следует воспринимать реплики лишь как информацию, с которой можно работать дальше.

Пророчества Стефана Карульского — одни из самых ярких в православной традиции. Они говорят о великой судьбе России, о возрождении монархии и о новом правителе. Время покажет, сбудутся ли они. Но то, что всё больше людей обращаются к его словам, говорит о многом. Россия ищет свой путь. И возможно, этот путь уже указан.

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