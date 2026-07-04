Объекты инфраструктуры повреждены в Белгороде после массированного удара ВСУ

Белгород и территории Белгородского округа вновь стали целью массированных ударов со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

По предварительной информации, в результате ночной атаки обошлось без жертв и пострадавших среди мирного населения. Все экстренные службы оперативно отреагировали на инцидент.

Удары пришлись по различным объектам городской инфраструктуры, что привело к серьезным последствиям для жизнеобеспечения города. В ряде районов Белгорода зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Точный масштаб повреждений коммунальных сетей специалисты оценивают в настоящий момент.

На территории нескольких инфраструктурных объектов произошли возгорания. На места оперативно прибыли пожарные расчеты, которые в настоящее время работают над ликвидацией огня.

Кроме того, удары повредили фасад и остекление одного из коммерческих объектов. Также пострадали шесть автомобилей, припаркованных поблизости.

Все аварийные и оперативные службы находятся на местах происшествия. Специалисты оценивают последствия ударов и работают над восстановлением поврежденных систем жизнеобеспечения. Информация о других возможных повреждениях уточняется.