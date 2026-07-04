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Медицина

Трёхлетний ребенок получил перелом бедра, выпав из окна в Рязани

Анастасия Мериакри
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В Рязани врач реанимационной бригады скорой помощи оказал экстренную помощь трехлетнему мальчику, который выпал из окна второго этажа. Благодаря оперативным действиям медиков и счастливой случайности трагедии удалось избежать — ребенок остался жив.

По предварительным данным, малыш остался дома один — его мама ненадолго отлучилась в магазин. Момент падения никто не видел. Тревогу забили прохожие, которые обнаружили ребенка лежащим на земле и громко плачущим. Они немедленно вызвали скорую помощь.

Врач реанимационной бригады Анатолий Лымарь, прибывший на место происшествия, сразу оценил тяжесть травмы. «Сразу было понятно — травма очень серьезная, ножка «развернута». При тщательном осмотре предположение, что у ребенка перелом бедра, подтвердилось», — вспоминает медик.

Несмотря на серьезную травму, мальчик оставался в сознании. Врачи оперативно провели обезболивание и наложили шину. «Буквально через десять минут ребенок успокоился. Ему стало легче, — рассказал Анатолий Лымарь. — Скорая выполнила свою задачу. Дальнейшее лечение будет проходить в стационаре».

Врач подчеркнул, что сохранить жизнь ребенку удалось буквально чудом. Он напомнил, что ежегодно в теплый сезон скорая помощь выезжает на аналогичные случаи от 3 до 7 раз.

«Детей нельзя оставлять одних. Забраться на подоконник — дело минуты для малыша, который с увлечением обследует окружающий мир. Берегите детей! Установите на окна защиту. Сейчас множество вариантов: ключи на ручки, специальные решетки, вмонтированные в окно. Есть масса технических средств, которые уберегут ребенка от падения», — отметил Анатолий Лымарь.

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