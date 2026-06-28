Фото: max.ru/shot_proverka
Медицина

После популярного патча от прыща у россиянки опухла вся щека

Алексей Самохин
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Россиянка рассказала о серьёзных последствиях после использования популярного китайского патча от прыщей. По её словам, воспаление на лице пришлось лечить почти два месяца.

Как сообщает SHOT ПРОВЕРКА, девушка наклеила патч марки Jaisuing на небольшой прыщ. Уже через несколько часов воспаление начало увеличиваться, а к вечеру опухла вся щека.

По словам пострадавшей, врачи диагностировали стафилококковую инфекцию. Ей назначили курс антибиотиков и специальные мази. После первоначального улучшения симптомы вновь вернулись, из-за чего лечение затянулось почти на два месяца.

Дерматолог Анна Котова объяснила SHOT ПРОВЕРКЕ, что подобные пластыри не рекомендуется использовать на высыпаниях и повреждённых участках кожи.

По словам специалиста, под патчем создаётся окклюзия — закрытая влажная среда, которая может способствовать усилению воспалительного процесса.

Особую осторожность врач советует соблюдать при использовании патчей с микроиглами и так называемым вакуумным эффектом. Как отметила дерматолог, эффективность таких средств научно не подтверждена, а дополнительное воздействие способно травмировать кожу.

Специалисты рекомендуют при появлении сильного покраснения, отёка или болезненных ощущений после применения косметических средств обращаться за медицинской помощью и не заниматься самолечением.

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