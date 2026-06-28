МЧС предупредило о сильном ветре в Рязанской области 28 июня

Жителей Рязанской области предупредили об ухудшении погоды вечером 28 июня. По данным регионального управления МЧС, в ближайший час и до конца суток местами ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 12–17 метров в секунду.

Спасатели призвали жителей соблюдать меры предосторожности и по возможности сократить время пребывания на улице. Особую опасность во время сильного ветра представляют рекламные конструкции, линии электропередачи, кровли зданий и деревья.

В ведомстве рекомендуют не парковать автомобили рядом с потенциально опасными объектами и избегать нахождения под ними во время непогоды.

Из-за порывистого ветра возможны локальные перебои с электроснабжением. На этот случай рязанцам советуют заранее подготовить электрические фонари. Использовать для освещения свечи и другие источники открытого огня спасатели не рекомендуют. Это может привести к возникновению пожара.

При возникновении чрезвычайных ситуаций следует обращаться по телефонам экстренных служб: 101 или 112. Телефон доверия Главного управления МЧС России по Рязанской области — 8 (4912) 20-24-90.