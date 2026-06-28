В Рязанской области назначили трех мировых судей

Рязанская областная Дума на заседании 24 июня 2026 года утвердила назначения на должности мировых судей в трех районах региона.
Судебный участок №25 судебного района Сасовского районного суда возглавила Наталья Сухих. Ее назначили на трехлетний срок полномочий.
В Скопинском судебном районе мировым судьей участка №42 стал Дмитрий Кучмасов. Решение принято без ограничения срока полномочий.
На аналогичных условиях назначена Валентина Бакланова. Она будет работать на судебном участке №70 судебного района Шацкого районного суда Рязанской области.