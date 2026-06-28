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Общество

Православным напомнили, каким святым молиться о защите от врагов

Алексей Самохин
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Православным верующим 28 июня следует обратиться с молитвой к святителю Ионе Московскому, если речь идет о защите Отечества от врагов, укреплении веры и помощи в болезнях. Об этом NEWS.ru заявил заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора, председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

По его словам, в этот день церковь чтит память двух выдающихся святителей — Ионы Московского и Михаила Киевского. Каждый из них занимает особое место в истории Русской православной церкви.

Как пояснил Иванов, святителю Ионе молятся о мудрости для правителей и духовных наставников, защите страны, исцелении и укреплении веры. Святителя Михаила просят о просвещении светом христианской веры, стойкости в исповедании православия и заступничестве за Русскую землю.

Собеседник издания напомнил, что Иона возглавил Русскую церковь в 1448 году после утверждения церковной унии в Константинополе. Именно с его именем связано становление автокефалии Русской церкви.

По словам Иванова, святитель прославился даром прозорливости и чудотворениями. Церковное предание связывает с его молитвами спасение Москвы от нашествия татар в 1451 году.

Михаил Киевский вошел в историю как первый митрополит Киевский. После Крещения Руси князем Владимиром он был поставлен на Киевскую кафедру и участвовал в становлении церковной жизни на русских землях.

Иванов подчеркнул, что оба святителя считаются небесными покровителями верующих и, согласно церковному учению, продолжают молитвенно ходатайствовать перед Богом за православных христиан.

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