Общество

Администрация Рязани урегулирует вопрос аренды для организации «Росток»

Олеся Чугунова
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Глава администрации Рязани Борис Ясинский провел рабочую встречу с руководителем общественной организации «Росток» Валентиной Подгурской. Основной темой переговоров стала дальнейшая судьба помещения, которое занимает организация на протяжении нескольких лет.

Несмотря на то, что срок действия предыдущего договора аренды истек еще в июле, представители «Ростка» не обращались за его продлением в установленный регламентом период и не уведомили муниципалитет о желании продолжить пользоваться площадью.

В ходе беседы Борис Ясинский акцентировал внимание на том, что вопрос может быть решен положительно, однако подчеркнул обязательность соблюдения всех законодательных процедур при оформлении прав на объект.

По итогам встречи достигнута договоренность: организация подготовит и подаст новое заявление в строгом соответствии с утвержденным порядком. В свою очередь, администрация оперативно направит этот пакет документов на рассмотрение депутатам городской Думы. До момента принятия окончательного решения помещение остается в пользовании «Ростка».

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