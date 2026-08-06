Сотрудник администрации Спасского округа одним из первых в регионе вступил в МОГ

Руководитель отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Спасского муниципального округа Иван Шевцов стал одним из первых представителей местной власти, пополнивших ряды мобильной огневой группы (МОГ) в Рязанской области. Соответствующий контракт с Министерством обороны он подписал еще в декабре прошлого года. Об этом рассказало издательство «Пресса».

Сейчас, находясь на второй боевой смене, Иван с позывным «Магадан» в составе своего подразделения регулярно участвует в отражении воздушных атак, прикрывая небо над регионом. Перед заступлением на службу он прошел полноценную боевую подготовку, освоив специальности водителя и пулеметчика МОГ, и продолжает оттачивать мастерство на практических стрельбах.

Сам боец подчеркивает, что решение о службе было осознанным, а социальная защищенность сыграла важную роль в этом выборе.

«Я подписал контракт с Минобороны на три года, чтобы защитить тыл и мирных жителей. Сейчас служу в Рязанской области в мобильной группе. При этом я спокоен за свое будущее: работодатель сохранил за мной должность, а от государства предусмотрены достойные выплаты. Считаю, что в такое время каждый должен быть полезен своей стране», – говорит Иван.

Рязанцам рассказали, как попасть в мобильные огневые группы, защищающие наряду с войсками ПВО небо региона, а также перечень каких задач они выполняют. Ранее военный комиссар Рязанской области генерал-майор Александр Полшков рассказал о возрасте и денежном довольствии бойцов мобильных огневых групп.