Фото издательства «Пресса»
Общество

Сотрудник администрации Спасского округа одним из первых в регионе вступил в МОГ

Олеся Чугунова
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Руководитель отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Спасского муниципального округа Иван Шевцов стал одним из первых представителей местной власти, пополнивших ряды мобильной огневой группы (МОГ) в Рязанской области. Соответствующий контракт с Министерством обороны он подписал еще в декабре прошлого года. Об этом рассказало издательство «Пресса».

Сейчас, находясь на второй боевой смене, Иван с позывным «Магадан» в составе своего подразделения регулярно участвует в отражении воздушных атак, прикрывая небо над регионом. Перед заступлением на службу он прошел полноценную боевую подготовку, освоив специальности водителя и пулеметчика МОГ, и продолжает оттачивать мастерство на практических стрельбах.

Сам боец подчеркивает, что решение о службе было осознанным, а социальная защищенность сыграла важную роль в этом выборе.

«Я подписал контракт с Минобороны на три года, чтобы защитить тыл и мирных жителей. Сейчас служу в Рязанской области в мобильной группе. При этом я спокоен за свое будущее: работодатель сохранил за мной должность, а от государства предусмотрены достойные выплаты. Считаю, что в такое время каждый должен быть полезен своей стране», – говорит Иван.

Рязанцам рассказали, как попасть в мобильные огневые группы, защищающие наряду с войсками ПВО небо региона, а также перечень каких задач они выполняют. Ранее военный комиссар Рязанской области генерал-майор Александр Полшков рассказал о возрасте и денежном довольствии бойцов мобильных огневых групп. 

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Создатель БПЛА «Упырь» Ткачук не успел сесть в машину перед взрывом
Следующая статья
Эксперт рассказал, откуда прилетел рой беспилотников в Ярославскую область

Популярные материалы

Новости России

Эксперт объяснил, откуда запустили атаковавшие Чехов в Подмосковье дроны

По оценке специалиста, противник задействовал ближайшие к региону плацдармы. Удары наносились преимущественного дронами «Лютый» и FP-1. 
Интересное

Афонский старец назвал страны, которые исчезнут с карты

Паисий Святогорец предрёк раскол целого континента. Таких событий ещё не было в мировой истории.
Новости России

Создатель БПЛА «Упырь» Ткачук не успел сесть в машину перед взрывом

Водитель автомобиля, при взрыве которого пострадал гендиректор «Уралдронзавода» Владимир...
Интересное

Коридор затмений: кому из знаков зодиака август изменит жизнь навсегда

Период коридора затмений с 12 по 28 августа может стать поворотным для представителей четырёх знаков зодиака.
Культура и события

Главные события Дня города в Рязани пройдут на Большом пешеходном маршруте

Праздничные события состоятся и на других городских территориях. Все мероприятия будут проходить в режиме повышенной антитеррористической защищенности.
Темы
Общество

Депутат Госдумы и глава администрации проверили качество ремонта на Лыбедском бульваре и в Недостоево

Глава администрации Рязани Борис Ясинский вместе с депутатом Госдумы Андреем Красовым проинспектировали ключевые городские объекты, где сейчас идут работы по благоустройству.
Общество

11 партий представлены на выборах в Рязанской области

В борьбу вступили 11 политических партий, регистрация кандидатов ещё продолжается.
Общество

Администрация Рязани урегулирует вопрос аренды для организации «Росток»

Глава администрации Рязани Борис Ясинский провел рабочую встречу с руководителем общественной организации «Росток» Валентиной Подгурской.
Общество

Карелин и «Струна» на жеребьёвке призвали коллег к честности и ответственности перед людьми

В Москве прошла жеребьёвка для распределения мест в избирательных бюллетенях, в которой приняли участие 11 политических партий, чьи федеральные списки кандидатов ранее прошли регистрацию.
Общество

Глава гордумы оценила готовность ЦДТ «Приокский» к новому учебному году

В преддверии 1 сентября в Рязани стартовала комиссионная проверка школ и учреждений допобразования.
Общество

Павел Малков рассказал о масштабном спортивном празднике в рязанском Лесопарке

Губернатор Рязанской области Павел Малков, комментируя ход реализации регионального проекта «СпортАктиV» и подготовку к главному спортивному событию августа, рассказал о программе предстоящего торжества, которое состоится 7-го числа.
Общество

Кавалер ордена Мужества из Касимова нашел себя в мирной жизни благодаря фонду «Защитники Отечества»

В Рязанской области продолжает свою работу филиал государственного фонда «Защитники Отечества», созданный по инициативе Президента Владимира Путина.
Общество

В Рязани усилят антитеррористическую защиту школ, городских праздников и выборов в Госдуму

В администрации Рязани под председательством мэра Бориса Ясинского прошло заседание городской антитеррористической комиссии.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье