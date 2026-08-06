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Новости России

В ночь на 6 августа Ярославль отразил самую массовую атаку БПЛА

Анастасия Мериакри
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В ночь на 6 августа Ярославская область подверглась самой массовой атаке украинских беспилотных летательных аппаратов с начала проведения специальной военной операции. Силами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы были уничтожены все 88 дронов, приближавшихся к территории региона. Об этом сообщил губернатор области Михаил Евраев.

Сигнал «Беспилотная опасность» был объявлен в регионе около половины третьего ночи. Жителей призвали сохранять спокойствие, покинуть открытые участки и укрыться в капитальных зданиях, а находящимся дома рекомендовали зашторить окна и оставаться в помещениях с капитальными стенами. Учреждения региона продолжили работу в штатном режиме, пока подразделения Министерства обороны и силовых ведомств отражали атаку.

По словам губернатора, в результате падения обломков сбитых беспилотников погибших и пострадавших нет, однако зафиксированы материальные повреждения. В регионе сгорел частный дом, в нескольких многоквартирных домах выбиты стёкла, также повреждены автомобили местных жителей. Всем пострадавшим власти пообещали предоставить компенсации. Михаил Евраев предупредил, что фрагменты дронов могут быть обнаружены и в других местах, и призвал жителей не приближаться к ним, не пользоваться рядом мобильными телефонами и сразу сообщать об опасных находках по номеру 112.

Глава региона отметил, что непосредственной угрозы новой атаки беспилотников в настоящее время нет, однако подразделения Минобороны, сотрудники Министерства региональной безопасности и силовых ведомств продолжают работу.

В целях безопасности власти временно перекрыли движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Ограничение действует от перекрёстка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой. Жителей призвали воздержаться от поездок в этом направлении и выбирать альтернативные маршруты.

Изменения коснулись и работы общественного транспорта. Автобусы временно направили в объезд через Суздальское шоссе и улицу Калинина, также выполняются укороченные рейсы до пересечения улицы Нагорной с Московским проспектом и до железнодорожного вокзала. Временно приостановлено движение межмуниципальных автобусных маршрутов, проходящих по перекрытому участку трассы М-8, автобусы ожидают на территории автовокзала. Власти отметили, что изменения в работе транспорта вводятся оперативно с учётом действующих ограничений и будут сняты после завершения необходимых мероприятий.

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