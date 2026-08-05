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Новости мира

На Украине полностью сгорел крупнейший склад местного маркетплейса

Анастасия Мериакри
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На Украине полностью уничтожен крупнейший логистический склад маркетплейса Rozetka, расположенный в городе Бровары Киевской области. Информацию подтвердила совладелица компании Ирина Чечеткина. По её словам, объект не подлежит восстановлению, пишет aif.ru.

Сгоревший комплекс был ключевым звеном логистической инфраструктуры украинского маркетплейса. По данным Чечеткиной, объект: начал работу в начале 2017 года и являлся самым крупным среди всех складских площадок компании. Склад ежедневно пропускал через себя свыше 100 тысяч заказов и располагался в стратегически важной точке — в городе Бровары под Киевом.

Ирина Чечеткина сообщила о случившемся на своей странице в социальной сети.

«Он не подлежит восстановлению», — констатировала Чечеткина.

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