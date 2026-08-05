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Новости России

Невеста отсудила у московского фотографа 400 000 рублей за рилс с женихом, у которого отвисла челюсть

Анастасия Мериакри
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Московский свадебный фотограф Светлана оказалась должна 400 тысяч рублей своей клиентке из-за короткого ролика, опубликованного в соцсетях. Суд удовлетворил иск невесты, посчитав, что вирусный рилс причинил ей моральные страдания.

По информации издания «База», молодожёны заказали у Светланы съёмку свадьбы и дополнительно заплатили 5 тысяч рублей за короткие видео для социальных сетей — так называемые рилсы.

Во время праздничного банкета фотограф запечатлела, как ей показалось, забавный момент: жених пытался откусить традиционный каравай, и у него заклинило челюсть. Светлана быстро смонтировала ролик и опубликовала его в своих соцсетях.

Рилс мгновенно стал вирусным — но вовсе не в той аудитории, на которую рассчитывала фотограф. Пока Светлане казалось, что она создала милый семейный контент, ролик начали перепубликовать крупные паблики, превращая частный семейный момент в объект насмешек тысяч пользователей.

Узнав о происходящем, невеста потребовала удалить видео. Светлана оперативно убрала ролик со своих страниц, но было уже поздно — он успел разлететься по интернету. Вместо медового месяца молодожёнам пришлось заниматься «цифровой уборкой», пытаясь очистить сеть от копий видео.

После безуспешных попыток справиться с последствиями самостоятельно, невеста обратилась в суд и потребовала компенсацию морального вреда в размере 700 тысяч рублей. Светлана пыталась защититься, ссылаясь на пункт в договоре, который давал ей право использовать отснятые материалы в рекламных целях. Однако суд этот аргумент не принял.

В итоге суд постановил взыскать с фотографа 400 тысяч рублей. В настоящее время её счета арестованы. Светлана намерена обжаловать судебное решение. По её словам, «рилс за пять тысяч» не должен оборачиваться столь дорогой ошибкой.

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