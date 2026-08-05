Общество

ПАО «РЭСК» впервые провело акцию в поддержку бездомных животных, передав 100 кг помощи

Анастасия Мериакри
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ПАО «РЭСК» (входит в Группу РусГидро) впервые провело благотворительную акцию «Лучшие друзья», направленную на поддержку бездомных животных.

Более 100 килограммов корма, пелёнки, наполнитель, лекарственные препараты, а также другие товары.

Завершающим этапом акции стала поездка в приют. Сотрудники РЭСК познакомились с его обитателями, лично передали собранную помощь приюта и погуляли с собаками. Для животных такие встречи особенно важны — они получают внимание, заботу и возможность провести время с людьми.

Исполнительный директор ПАО «РЭСК» Светлана Волощук отметила, что подобные находят искренний отклик у коллектива:

«Мы очень рады, что наши коллеги с готовностью на внутренние инициативы компании и всегда поддерживают добрые дела. Благотворительная акция объединила работников разных подразделений, и каждый смог внести свой вклад в помощь животным. Особенно ценно, что коллеги не ограничились сбором средств, а лично приехали в приют и подарили его обитателям своё внимание и заботу. Именно такие поступки делают добрые дела по-настоящему значимыми».

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