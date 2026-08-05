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Коридор затмений: кому из знаков зодиака август изменит жизнь навсегда

Анастасия Мериакри
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Период коридора затмений с 12 по 28 августа может стать поворотным для представителей четырёх знаков зодиака. Об этом «Москве 24» рассказал астролог Борис Зак, предупредив о необходимости особой осторожности в принятии решений.

По словам эксперта, предстоящий астрологический период откроется солнечным затмением во Льве, а завершится лунным затмением в Рыбах.

«В этот период время словно сожмётся, а события, которых не ждали, начнут происходить стремительно и неожиданно», — подчеркнул Борис Зак.

Астролог отметил, что эмоции в эти дни будут зашкаливать, что требует особого контроля над своими реакциями и решениями.

Что нельзя делать

Борис Зак выделил несколько важных предостережений на период коридора затмений:

1. Не принимайте спонтанных решений Сейчас они с большой вероятностью могут оказаться ошибочными и необразимыми. Любые серьёзные шаги лучше отложить до окончания периода.

2. Избегайте финансовых авантюр Затмение во Льве подталкивает к риску и повышает азарт, что может привести к серьёзным потерям. Инвестиции, крупные покупки и азартные игры лучше отложить.

3. Отложите выяснение отношений Слово, сказанное в гневе, может разрушить самые крепкие связи навсегда. Конфликты и серьёзные разговоры стоит перенести на более спокойное время.

Что нужно делать

В противовес запретам, астролог выделил позитивные действия для этого периода:

  • Отдавать долги — финансовое освобождение принесёт облегчение
  • Отпускать обиды — лучшее время для внутреннего очищения
  • Расчищать пространство — как физическое, так и эмоциональное
  • Наблюдать и анализировать — смотреть на происходящее со стороны поможет увидеть истинную картину

Поиск баланса

Важной темой периода станет вопрос баланса между эгоизмом и жертвенностью. Здоровый эгоизм помогает расти, а избыточная жертвенность редко находит отклик. Поэтому сейчас самое время искать золотую середину, тогда предстоящий период станет точкой опоры, а не потери.

Астролог выделил знаки зодиака, которых коридор затмений затронет сильнее всего: Львы и Водолеи. Представителей этих знаков ожидают перемены в личной жизни, изменения в творчестве, новое самоощущение. А еще под особым влиянием окажутся Рыбы и Девы. Их ждет глубокая внутренняя трансформация, пересмотр мировоззрения, важные события, связанные со здоровьем. При этом у всех, кто имеет планеты в данных знаках в натальной карте, две недели коридора могут стать поворотными.

Борис Зак поделился важной информацией для тех, кто работает с криптовалютой. Его исследования показывают интересную закономерность: на солнечное затмение — курс идёт вниз, на лунное затмение — курс идёт вверх. Эту информацию рекомендуется учитывать в торговых стратегиях на август.

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