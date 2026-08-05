Красная икра и рыба могут подорожают на 10–20% к Новому году

Красная икра и рыба могут подорожать на 10–20% к Новому году, а при худшем сценарии — до 30%. Причиной стал один из самых слабых уловов лососевых на Дальнем Востоке за последние десятилетия, вызванный потеплением океанских вод.

По данным издания Mash, лососёвая путина-2026 оказалась одной из самых неудачных с 1990-х годов. К началу августа рыбаки выловили всего 33 тысячи тонн горбуши — это на 61% меньше, чем за аналогичный период прошлых лет, и лишь около трети от прогнозируемого объёма. Ситуация с неркой не лучше: добыто всего 34% от ожидаемого улова.

Из-за повышения температуры воды лососевые меняют привычные миграционные маршруты, уходя в более холодные районы. Рыба просто не доходит до традиционных мест нереста у берегов Камчатки и Сахалина. На Камчатке часть рыбоперерабатывающих предприятий уже вынуждена заканчивать работу раньше срока — катастрофически не хватает сырья для переработки.

Производители начали повышать цены ещё до окончания путины. Если год назад килограмм горбуши во Владивостоке стоил около 500 рублей, то сейчас цена достигла почти 700 рублей за килограмм — рост на 40%.

Эксперты предупреждают, что если ситуация не изменится, к новогодним праздникам: морские деликатесы подорожают на 10–20%, при дальнейшем ухудшении ситуации рост может составить до 30%. Для сравнения: банка красной икры весом 250 граммов, которая сейчас стоит около 5 тысяч рублей, к Новому году может подорожать до 6,5 тысяч рублей.