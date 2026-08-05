В Рязани родственники получили 44 тысячи рублей по фиктивной «чернобыльской» регистрации

В Рязанской области двое родственников стали фигурантами уголовного дела за мошенничество с социальными выплатами. Злоумышленники оформили фиктивную регистрацию в населённом пункте, относящемся к зоне с льготным социально-экономическим статусом вследствие аварии на Чернобыльской АЭС.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, схему раскрыли участковые уполномоченные полиции межмуниципального отдела МВД России «Михайловский» в ходе проверочных мероприятий.

Выяснилось, что в апреле 2024 года 39-летний мужчина и его 37-летняя родственница оформили регистрацию в одном из посёлков Михайловского округа, попадающего под действие «чернобыльских» льгот. При этом фактически оба продолжали постоянно проживать и работать в Рязани, не имея никакого отношения к льготной территории.

На основании фиктивной прописки родственники подали документы в Социальный фонд России и незаконно получили выплаты на общую сумму более 44 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили местонахождение граждан. Подразделением дознания МО МВД России «Михайловский» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 120 тысяч рублей, ограничения свободы на срок до 2 лет, принудительных работ на срок до 2 лет, ареста на срок до 4 месяцев.