Жена напавшего на ученого РАН Зезина озвучила новую версию трагедии

Ученый РАН Никита Зезин, которого избили возле Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра в Екатеринбурге, мог умереть не из-за драки, заявила «Известиям» жена одного из подозреваемых.

Резонансный инцидент произошел 13 июля на парковке. Сообщалось, что Зезин и его заместитель Александр Шанин сделали замечания детям, которые катались на квадроциклах по полю, где росли опытные образцы. Затем ребят приехали забрать несколько мужчин. Один из них начал избивать ботаника и его коллегу. Спустя несколько дней Зезин ушел из жизни.

«Он умер не от инфаркта, в чем обвиняют моего мужа. Он умер от хронической мочекаменной болезни, у него гной в желудок пошел. Это заключение медэкспертов. Никто его не калечил, не избивал», — сообщила женщина.

По ее версии, в день трагедии дети катались на квадроциклах возле дома и решили поехать за горохом в поле. Женщина пояснила, что урожай был сильно поврежден дождями, и на грядках почти не осталось пригодных для еды плодов. Затем за ними стали гоняться мужчины на «Уазике». Утверждается, что они подрезали юношей и угрожали им.

«Из-за этого ребенку пришлось дать вправо, и он слетел в кювет, чуть не перевернулся и застрял. Мужчины затолкали их за шкирку в машину, хватали за руки, угрожали палкой, но не били», — пояснила женщина.

По ее утверждению, школьников увезли в другой населенный пункт и не давали связаться с родителями. Затем отцу одного из детей сообщили, что школьников привезут к институту.

«Муж не отрицает, что он его ударял по щекам. Представляете, дети в шоковом состоянии, один плачет, никто ничего объяснить не может», — добавила Светлана.

По словам женщины, ребят называли вредителями и террористами. Следственный комитет возбудил уголовное дело.