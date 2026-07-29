Эксперт расшифровал голосовое сообщение, полученное другом Усольцева

Глава Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский сообщил в беседе с «АиФ», что изучил голосовое сообщение, полученное другом Усольцева Валентином Дегтеревым, и пришел к выводу, это эту запись подделали мошенники.

Дегтерев ранее рассказал, что получил на свою почту письмо с анонимного адреса. В нем содержалось послание якобы от Ирины Усольцевой, пропавшей вместе с мужем Сергеем и их дочкой в красноярской тайге.

На записи звучал узнаваемый голос женщины. Она утверждала, что семья не вернется домой, поскольку у нее были проблемы. Она также попрощалась с близкими.

«Это цифровой аудиоаватар. Его авторы получили записи голоса Ирины, скорее всего, с видео, опубликованных ею в соцсетях. И программа сынтегрировала текст», — пояснил Хаминский.

Он обратил внимание, что голос на записи звучал без эмоций, при этом были одинаковые паузы между концом одного предложения и началом другого.

Дегтерев, узнав о том, что ему прислали фейк, посчитал, что кто-то хочет подставить его из-за расследования дела исчезновения Усольцевых, которое он ведет уже 10 месяцев. Ему уже поступают угрозы, а неизвестные пишут заявления на него в полицию.

Семья Усольцевых исчезла в конце сентября прошлого года во время похода на Кутурчинском Белогорье. Их автомобиль нашли у начала туристического маршрута, местонахождение Сергея, Ирины и пятилетней Арины до сих пор остается неизвестным.