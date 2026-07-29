Фото: КГКУ «Спасатель»
Новости России

С пропавшей семьей Усольцевых могут проститься особым обрядом

Никита Рязанцев
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Специалист похоронного дела Петр Федоров рассказал в беседе с «АиФ», как может пройти церемония прощания с семьей Усольцевых, пропавшей прошлой осенью в Красноярском крае.

По словам эксперта, провести церемонию погребения в классическом понимании без тела умершего почти невозможно. Согласно законодательству, свидетельство о смерти выдают, если у вохможность потвердить факт смерти при помощи документов.

«Очное отпевание не провести, поскольку нет тела. Везде нужно тело, по факту. Согласно законам, официальных похорон без тела организовать нельзя», — пояснил Федоров.

В рамках православной традиции родственники могут только заказать заочное отпевание в церкви. Однако это не может заменить полноценное прощание. Собеседник издания отметил, что пустой гроб не принято хоронить, но при наличии свидетельства о смерти возможны другие сценарии.

«Можно оформить место, вырыть могилу, опустить туда пустой гроб, провести прощание с закрытым гробом и фотографией. Люди прощаются с фотографией, кладут цветы», — завяил он.

В этой ситуации многое зависит от руководства кладбищ и местных правил. Эксперт рассказал о случае, когда после трагедии на Крымском мосту потребовалось организовать похороны, включая захоронение части тела погибшего. Даже при наличии всех необходимых документов найти подходящее место для полноценного погребения оказалось непростой задачей.

В результате он и коллеги смогли приобрести полноценное место на кладбище для погребения останков. Однако это стало возможным только после подтверждения ДНК и предоставления всех необходимых документов.

Читайте также: Таёжник прошел маршрутом пропавшей семьи Усольцевых и сделал важный вывод

Семья Усольцевых исчезла в конце сентября прошлого года во время похода на Кутурчинском Белогорье. Их автомобиль нашли у начала туристического маршрута, местонахождение Сергея, Ирины и пятилетней Арины до сих пор остается неизвестным.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Основатель Telegram Павел Дуров объявлен в международный розыск по статье о содействии террористической деятельности
Следующая статья
Дурову грозит пожизненный срок в России

Популярные материалы

Происшествия

В Рязани объявили воздушную тревогу и включили сирены

ри объявлении воздушной тревоги сохраняйте спокойствие и не подходите к окнам.
Происшествия

Повреждены жилой дом, линии электропередач: губернатор сообщил о последствиях атаки БПЛА в Рязанской области

В ночь на 28 июля над территорией Рязанской области сбиты четыре БПЛА. Об этом сообщил в соцсетях губернатор региона Павел Малков. 
Происшествия

Эксперт рассказал, откуда запустили БПЛА, сбитые в Рязанской области 

В ночь на 28 июля средства ПВО уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата над территорией Рязанской области.
Новости России

Известный учёный умер после избиения у здания института

13 июля Никита Зезин вместе с заместителем Александром Шаниным обследовал опытные поля и посевы. На одном из полей они обнаружили детей 8–10 лет на квадроциклах — техника застряла в грязи, а до этого дети ездили по посевам и уничтожали их.
Новости России

Эдуард Сандлер разбился на гидроцикле во Владивостоке

Полученные травмы оказались смертельными. Мужчина скончался до прибытия бригады скорой помощи.
Темы
Новости России

Дурову грозит пожизненный срок в России

Основателю Telegram Павлу Дурову грозит пожизненный срок по уголовному...
Новости России

Mash: в деревне Чуваки почти не осталось мужчин

В деревне Чуваки в Пермском крае заметно сократилось количество...
Новости России

Адвокат рассказал о рисках для Долиной из-за подаренной квартиры

Певица Лариса Долина, которой друзья недавно подарили квартиру, должна...
Новости России

Альпинист назвал роковую ошибку погибших туристов на Эльбрусе

Группа из семи туристов, пытавшихся покорить Эльбрус, совершила роковую...
Новости России

Настоятель Фролищенского монастыря погиб в аварии под Нижним Новгородом

Исполняющий обязанности игумена Свято-Успенской Флорищевой пустыни иеромонах Тихон (Буцын)...
Новости России

Эксперт раскрыла тайный смысл подарка Токаева Путину

Решение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева подарить Владимиру Путину особенную...
Новости России

Сестра рассказала о последнем смс от умершей в 27 лет гимнастки в Ульяновске

Мастер спорта по художественной гимнастике Марина Прончева, умершая в...
Новости России

Сладков задал острые вопросы после новой атаки ВСУ на Wildberries

Военный корреспондент Александр Сладков задался вопросом, проводят ли конкуренты...
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье