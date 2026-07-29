С пропавшей семьей Усольцевых могут проститься особым обрядом

Специалист похоронного дела Петр Федоров рассказал в беседе с « АиФ », как может пройти церемония прощания с семьей Усольцевых, пропавшей прошлой осенью в Красноярском крае.

По словам эксперта, провести церемонию погребения в классическом понимании без тела умершего почти невозможно. Согласно законодательству, свидетельство о смерти выдают, если у вохможность потвердить факт смерти при помощи документов.

«Очное отпевание не провести, поскольку нет тела. Везде нужно тело, по факту. Согласно законам, официальных похорон без тела организовать нельзя», — пояснил Федоров.

В рамках православной традиции родственники могут только заказать заочное отпевание в церкви. Однако это не может заменить полноценное прощание. Собеседник издания отметил, что пустой гроб не принято хоронить, но при наличии свидетельства о смерти возможны другие сценарии.

«Можно оформить место, вырыть могилу, опустить туда пустой гроб, провести прощание с закрытым гробом и фотографией. Люди прощаются с фотографией, кладут цветы», — завяил он.

В этой ситуации многое зависит от руководства кладбищ и местных правил. Эксперт рассказал о случае, когда после трагедии на Крымском мосту потребовалось организовать похороны, включая захоронение части тела погибшего. Даже при наличии всех необходимых документов найти подходящее место для полноценного погребения оказалось непростой задачей.

В результате он и коллеги смогли приобрести полноценное место на кладбище для погребения останков. Однако это стало возможным только после подтверждения ДНК и предоставления всех необходимых документов.

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Семья Усольцевых исчезла в конце сентября прошлого года во время похода на Кутурчинском Белогорье. Их автомобиль нашли у начала туристического маршрута, местонахождение Сергея, Ирины и пятилетней Арины до сих пор остается неизвестным.