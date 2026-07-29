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Новости России

Основатель Telegram Павел Дуров объявлен в международный розыск по статье о содействии террористической деятельности

Алексей Самохин
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Основателю Telegram Павлу Дурову заочно предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности, его объявили в международный розыск. Об этом сообщили в ФСБ. 

Некоторые подробности дела рассказала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По данным СК, расследуется ряд уголовных дел, связанных с вовлечением молодых людей, преимущественно несовершеннолетних, в диверсионную и террористическую деятельность через чат-бот знакомств «Дайвинчик/Leo», работающий в мессенджере Telegram.

Как утверждают в ведомстве, спецслужбы Украины использовали сервис для знакомства с подростками, после чего через фишинговые ссылки и психологическое давление склоняли их к совершению преступлений.

Во взаимодействии с ФСБ и МВД России в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Ростовской, Саратовской и Свердловской областях, Алтайском крае и Чувашии задержаны 19 человек в возрасте от 14 до 18 лет. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям о террористическом акте, содействии террористической деятельности, диверсии, вовлечении несовершеннолетних в совершение преступлений и умышленном уничтожении имущества.

«Так, следственными органами ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу в одно производство соединено 15 уголовных дел, возбужденных в период с мая 2025 по май 2026 года по фактам совершения несовершеннолетними, являвшимися пользователями указанного телеграм-сервиса, террористических актов путем поджогов автотранспорта, административных зданий, а также топливораздаточных колонок», — сообщила Петренко. 

В Следственном комитете также сообщили, что инициирован вопрос о принятии мер по блокировке указанного сервиса знакомств.

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