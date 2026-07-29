Wildberries сообщил об эвакуации логистического объекта в Рязани

Логистический объект Wildberries в Рязани эвакуировали в соответствии с требованиями безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Других подробностей в компании не привели.
Логистический объект Wildberries в Рязани эвакуировали в соответствии с требованиями безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Других подробностей в компании не привели.
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