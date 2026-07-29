Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пострадавших при атаке БПЛА в Рязани

Ночью 29 июля в результате атаки БПЛА произошло возгорание на территории одного из предприятий, есть пострадавшие. Прокуратура Рязанской области взяла на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания медицинской и иной помощи гражданам», — говорится в сообщении.

Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия: 8 (910) 631-08-17.

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