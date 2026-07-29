Отбой воздушной тревоги объявлен в Рязани

В Рязани объявлен отбой воздушной тревоги. Информация от РСЧС поступила 29 июля в 05:45.

По словам главы региона, силы противовоздушной обороны работали по воздушным целям. Во время атаки произошло возгорание на территории одного из предприятий. На месте находятся оперативные службы.

Оперативная группа Рязанской области призвала жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности. При звуках работы ПВО или сигнале оповещения рекомендуется оставаться в помещении, не подходить к окнам и укрыться в наиболее безопасном месте квартиры — ванной комнате или коридоре с капитальными стенами.

Информация о возможных пострадавших и масштабах последствий не поступала.

Беспилотная опасность на территории Рязанской области сохраняется.