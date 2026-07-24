Квартира горела на улице Дзержинского в Рязани

На улице Дзержинского в Рязани произошёл пожар в многоквартирном жилом доме. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Сообщение о возгорании поступило 23 июля в 16:54. На место происшествия выезжали 5 человек, 2 единицы техники.

Огнём были повреждены газовая колонка и мебель в квартире на площади 1 квадратный метр. О пострадавших не сообщается.

Ещё один пожар случился за час до этого в нежилом сооружении в рабочем поселке Ермишь. В тушении участвовали 8 человек, 3 единицы техники. Огнём уничтожено здание площадью 140 квадратных метров, повреждён автомобиль.