Фото: vk.ru/fcrzn
Спорт

Сменилось руководство футбольного клуба «Рязань»

Алексей Самохин
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Новым директором футбольного клуба «Рязань» стал его президент — Павел Голубев. Об этом сообщается в соцсетях команды. 

«Футбольный клуб «Рязань» вступает в новую главу своей истории с большими планами и обновлённой структурой управления. Пост директора клуба занял Павел Валентинович Голубев!», — говорится в сообщении на странице ВКонтакте. 

Голубев — топ-менеджер компании «Рельеф», президентом клуба он стал весной этого года. 

Также поменяется и тренерский штаб команды. 

«Наш клуб переворачивает важную страницу своей истории. Тренерский штаб в лице главного тренера Юрия Владимировича Кулешова и тренера Сергея Юрьевича Дубровина покидает ФК «Рязань»», — говорится в сообщении клуба. — Футбольный клуб «Рязань» благодарит специалистов за вклад в результаты команды, высокий профессионализм, самоотдачу и качественную подготовку футболистов. Желаем вам успехов в дальнейшей профессиональной карьере, крепкого здоровья и реализации всех тактических планов в будущих проектах!».

Имя нового главного тренера пресс-служба пока не сообщила. По неофициальным данным, команду возглавит экс-футболист московского «Спартака» и сборной России Дмитрий Ананко. 

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