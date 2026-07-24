Сменилось руководство футбольного клуба «Рязань»

Новым директором футбольного клуба «Рязань» стал его президент — Павел Голубев. Об этом сообщается в соцсетях команды.
«Футбольный клуб «Рязань» вступает в новую главу своей истории с большими планами и обновлённой структурой управления. Пост директора клуба занял Павел Валентинович Голубев!», — говорится в сообщении на странице ВКонтакте.
Голубев — топ-менеджер компании «Рельеф», президентом клуба он стал весной этого года.
Также поменяется и тренерский штаб команды.
«Наш клуб переворачивает важную страницу своей истории. Тренерский штаб в лице главного тренера Юрия Владимировича Кулешова и тренера Сергея Юрьевича Дубровина покидает ФК «Рязань»», — говорится в сообщении клуба. — Футбольный клуб «Рязань» благодарит специалистов за вклад в результаты команды, высокий профессионализм, самоотдачу и качественную подготовку футболистов. Желаем вам успехов в дальнейшей профессиональной карьере, крепкого здоровья и реализации всех тактических планов в будущих проектах!».
Имя нового главного тренера пресс-служба пока не сообщила. По неофициальным данным, команду возглавит экс-футболист московского «Спартака» и сборной России Дмитрий Ананко.