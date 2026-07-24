Экономика и бизнес

В Рязани назвали победителей регионального этапа конкурса «100 лучших товаров России»

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В Рязанской области подведены итоги регионального этапа конкурса «100 лучших товаров России». Результаты озвучены 23 июля по итогам заседания конкурсной комиссии. Об этом рассказала заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова на своей странице в соцсети.

Всего для участия в региональном этапе подано 52 заявки от 25 организаций. Отбор проходил по таким критериям, как организация управления качеством на предприятии, привлекательность для покупателя в сравнении с аналогами, полезность потребительских свойств, социальная значимость продукции, обеспечение импортозамещения.

Решением конкурсной комиссии лучшими стали 48 видов продукции. Полный список победителей опубликовало Агентство развития бизнеса:

  • АМК «Рязанский»;
  • Старожиловский молочный комбинат;
  • «Вакинское Агро»;
  • «РПК «Хмелёфф»;
  • «АСТОН Крахмало-Продукты»;
  • ИП Напалков К.А.;
  • АМК «Рязанский»;
  • «Вакинское Агро»;
  • «Авангард»;
  • ИП Симаков Илья Николаевич;
  • «ЮНИОН»;
  • ИП Багманян Т.Л.;
  • РАЗ «Тангстоун»;
  • «ЭРА»;
  • Спасский кожевенный завод;
  • «Вестар»;
  • Ряжский авторемонтный завод;
  • Рязанский кирпичный завод;
  • «Марпол Косметикс»;
  • РНПК;
  • «ГПН-РЗБМ»;
  • РКБ «ГЛОБУС»;
  • «Тяжпрессмаш»;
  • РЗМКП;
  • «АСТОН Крахмало-Продукты»;
  • ПКФ «СтанкоАртель»;
  • «Касимовсетеснасть»;
  • «Эргопластика».

«Статус «100 лучших товаров России» позволяет компаниям повысить доверие потребителей и получить право маркировать товары специальным знаком. Это мощный маркетинговый инструмент для продвижения на рынке, привлечения потребителей и новых деловых партнеров. Желаю рязанским участникам успеха на следующем этапе конкурса! Уверена, что региональные товары подтвердят свое лидерство и войдут в число лучших на федеральном уровне», — отметила Юлия Швакова.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Минобороны рассказало о ночных ударах по портам Одессы, Измаила и Николаева
Следующая статья
Квартира горела на улице Дзержинского в Рязани

Популярные материалы

Интересное

Что предсказывал Жириновский на 2026 год: вместо ядерной войны – кое-что ещё

Жириновский называл 2026 год переломным. Конец СВО, судьба НАТО и новое оружие, которое, по его словам, страшнее ядерного.
Интересное

«Последняя война России»: три пророчества — один итог. Что нас ждёт

Нострадамус видел «северного короля», афонские старцы — духовный центр, а Сидик Афган — технологическую сверхдержаву. Кто же прав?
Новости России

Военный эксперт назвал цель удара ВСУ по складу Wildberries в Краснодаре

ВСУ наносят удары по скаладам Wildberries, в том числе...
Политика

Военкор Коц об ударах: Это уже не про «повреждённый терминал», это про закрытие окна

Коц отметил, что атаки на украинские порты носят системный характер. По его данным, с 11 июля удары наносятся по объектам в Черноморске, Южном, Измаиле, Одессе и Днепро-Бугском порту.
Новости России

Беспилотники атаковали Санкт-Петербург и Ленинградскую область

Как уточнил Беглов, удар пришелся по объектам гражданской инфраструктуры на Московском шоссе. В настоящее время на месте продолжается ликвидация последствий.
Темы
Новости кино и ТВ

Иви и НТВ представили тизер детективного сериала «Число зверя» с Дмитрием Паламарчуком

В одной из деревень происходит жестокое убийство целой семьи, а на телах жертв убийца оставляет кровавые цифры — число зверя.
Погода

В Рязанской области ожидаются ливни, грозы и град

Кроме того, ночью и утром 25 июля местами возможен туман с ухудшением видимости до 200–500 метров.
Политика

Военкор Коц рассказал о целях и смыслах сегодняшних ударов по Украине

Комментируя тактическое значение ударов, военкор отметил, что после закрытия черноморского коридора порт Измаил стал основным дунайским шлюзом для поставок натовской военной номенклатуры на Украину, Одесса продолжает выполнять функцию топливного узла, а Николаев принимает грузы, не помещающиеся на дунайских причалах.
Транспорт и дороги

В Рязани 9-летний велосипедист попал под машину на улице Пирогова

После столкновения ребёнка с травмами доставили в медицинское учреждение. 
Происшествия

Студента рязанского вуза приговорили к 15 годам колонии за госизмену

2-й Западный окружной военный суд вынес приговор 24-летнему студенту Рязанского государственного агротехнологического университета имени П. А. Костычева Артему Жалюку* по делу о государственной измене и публичном оправдании терроризма.
Общество

Почти 4 тысячи рязанцев перешли на электронные квитанции «Р-Энергии»

Цифровой формат позволяет быстрее получать информацию о начислениях. Электронная квитанция приходит на электронную почту и доступна в личном кабинете раньше бумажного варианта.
Спорт

Сменилось руководство футбольного клуба «Рязань»

Новым директором футбольного клуба «Рязань» стал его президент — Павел Голубев. Также поменяется и тренерский штаб команды.
Экономика и бизнес

В Рязанской области построят завод автомобильной электроники за 600 млн рублей

После запуска производства предприятие создаст около 100 рабочих мест.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье