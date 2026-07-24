В Рязани назвали победителей регионального этапа конкурса «100 лучших товаров России»

В Рязанской области подведены итоги регионального этапа конкурса «100 лучших товаров России». Результаты озвучены 23 июля по итогам заседания конкурсной комиссии. Об этом рассказала заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова на своей странице в соцсети.

Всего для участия в региональном этапе подано 52 заявки от 25 организаций. Отбор проходил по таким критериям, как организация управления качеством на предприятии, привлекательность для покупателя в сравнении с аналогами, полезность потребительских свойств, социальная значимость продукции, обеспечение импортозамещения.

Решением конкурсной комиссии лучшими стали 48 видов продукции. Полный список победителей опубликовало Агентство развития бизнеса:

АМК «Рязанский»;

Старожиловский молочный комбинат;

«Вакинское Агро»;

«РПК «Хмелёфф»;

«АСТОН Крахмало-Продукты»;

ИП Напалков К.А.;

АМК «Рязанский»;

«Вакинское Агро»;

«Авангард»;

ИП Симаков Илья Николаевич;

«ЮНИОН»;

ИП Багманян Т.Л.;

РАЗ «Тангстоун»;

«ЭРА»;

Спасский кожевенный завод;

«Вестар»;

Ряжский авторемонтный завод;

Рязанский кирпичный завод;

«Марпол Косметикс»;

РНПК;

«ГПН-РЗБМ»;

РКБ «ГЛОБУС»;

«Тяжпрессмаш»;

РЗМКП;

«АСТОН Крахмало-Продукты»;

ПКФ «СтанкоАртель»;

«Касимовсетеснасть»;

«Эргопластика».

«Статус «100 лучших товаров России» позволяет компаниям повысить доверие потребителей и получить право маркировать товары специальным знаком. Это мощный маркетинговый инструмент для продвижения на рынке, привлечения потребителей и новых деловых партнеров. Желаю рязанским участникам успеха на следующем этапе конкурса! Уверена, что региональные товары подтвердят свое лидерство и войдут в число лучших на федеральном уровне», — отметила Юлия Швакова.