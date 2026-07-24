Новости Касимова

Житель Касимовского округа лишён гражданства РФ за нарушение закона

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Сотрудниками подразделений Управления по вопросам миграции УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из регионального УФСБ продолжается работа по реализации механизма лишения гражданства РФ за нарушения законодательства.  

Решением ФСБ-МВД России завершена очередная процедура по лишению гражданства РФ уроженца одной из республик Закавказского региона, действия которого негативно влияли на политическую и социальную стабильность в обществе. 

Согласно законодательства теперь мужчине необходимо получить статус лица без гражданства или вступить в гражданство страны исхода, покинув территорию РФ. 

Всего с 2023 года на территории Рязанской области 51 человек подвергнут процедуре лишения гражданства РФ. 

Напомним, лицо, ранее вступившее в гражданство РФ, может быть лишено гражданства в соответствии со ст. 22 ФЗ от 28.04.2023 года номер 138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации».

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Губернатор Малков сообщил о сбитом ночью беспилотнике
Следующая статья
Минобороны рассказало о ночных ударах по портам Одессы, Измаила и Николаева

Популярные материалы

Интересное

Что предсказывал Жириновский на 2026 год: вместо ядерной войны – кое-что ещё

Жириновский называл 2026 год переломным. Конец СВО, судьба НАТО и новое оружие, которое, по его словам, страшнее ядерного.
Интересное

«Последняя война России»: три пророчества — один итог. Что нас ждёт

Нострадамус видел «северного короля», афонские старцы — духовный центр, а Сидик Афган — технологическую сверхдержаву. Кто же прав?
Новости России

Военный эксперт назвал цель удара ВСУ по складу Wildberries в Краснодаре

ВСУ наносят удары по скаладам Wildberries, в том числе...
Политика

Военкор Коц об ударах: Это уже не про «повреждённый терминал», это про закрытие окна

Коц отметил, что атаки на украинские порты носят системный характер. По его данным, с 11 июля удары наносятся по объектам в Черноморске, Южном, Измаиле, Одессе и Днепро-Бугском порту.
Новости России

Беспилотники атаковали Санкт-Петербург и Ленинградскую область

Как уточнил Беглов, удар пришелся по объектам гражданской инфраструктуры на Московском шоссе. В настоящее время на месте продолжается ликвидация последствий.
Темы
Новости кино и ТВ

Иви и НТВ представили тизер детективного сериала «Число зверя» с Дмитрием Паламарчуком

В одной из деревень происходит жестокое убийство целой семьи, а на телах жертв убийца оставляет кровавые цифры — число зверя.
Погода

В Рязанской области ожидаются ливни, грозы и град

Кроме того, ночью и утром 25 июля местами возможен туман с ухудшением видимости до 200–500 метров.
Политика

Военкор Коц рассказал о целях и смыслах сегодняшних ударов по Украине

Комментируя тактическое значение ударов, военкор отметил, что после закрытия черноморского коридора порт Измаил стал основным дунайским шлюзом для поставок натовской военной номенклатуры на Украину, Одесса продолжает выполнять функцию топливного узла, а Николаев принимает грузы, не помещающиеся на дунайских причалах.
Транспорт и дороги

В Рязани 9-летний велосипедист попал под машину на улице Пирогова

После столкновения ребёнка с травмами доставили в медицинское учреждение. 
Происшествия

Студента рязанского вуза приговорили к 15 годам колонии за госизмену

2-й Западный окружной военный суд вынес приговор 24-летнему студенту Рязанского государственного агротехнологического университета имени П. А. Костычева Артему Жалюку* по делу о государственной измене и публичном оправдании терроризма.
Общество

Почти 4 тысячи рязанцев перешли на электронные квитанции «Р-Энергии»

Цифровой формат позволяет быстрее получать информацию о начислениях. Электронная квитанция приходит на электронную почту и доступна в личном кабинете раньше бумажного варианта.
Спорт

Сменилось руководство футбольного клуба «Рязань»

Новым директором футбольного клуба «Рязань» стал его президент — Павел Голубев. Также поменяется и тренерский штаб команды.
Экономика и бизнес

В Рязанской области построят завод автомобильной электроники за 600 млн рублей

После запуска производства предприятие создаст около 100 рабочих мест.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье