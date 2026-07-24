Житель Касимовского округа лишён гражданства РФ за нарушение закона

Сотрудниками подразделений Управления по вопросам миграции УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из регионального УФСБ продолжается работа по реализации механизма лишения гражданства РФ за нарушения законодательства.

Решением ФСБ-МВД России завершена очередная процедура по лишению гражданства РФ уроженца одной из республик Закавказского региона, действия которого негативно влияли на политическую и социальную стабильность в обществе.

Согласно законодательства теперь мужчине необходимо получить статус лица без гражданства или вступить в гражданство страны исхода, покинув территорию РФ.

Всего с 2023 года на территории Рязанской области 51 человек подвергнут процедуре лишения гражданства РФ.

Напомним, лицо, ранее вступившее в гражданство РФ, может быть лишено гражданства в соответствии со ст. 22 ФЗ от 28.04.2023 года номер 138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации».