Минобороны рассказало о ночных ударах по портам Одессы, Измаила и Николаева

Минобороны России сообщило о продолжении ночных групповых ударов по объектам на территории Украины с применением высокоточного оружия воздушного базирования и ударных беспилотников.

По данным ведомства, в порту Одесса ночью 24 июля были поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, которые использовались для обеспечения Вооруженных сил Украины.

В порту Измаил удары пришлись по объектам портовой инфраструктуры, предназначенным для разгрузки и хранения военных грузов. Также, как заявили в ведомстве, поражены три склада хранения безэкипажных катеров, включая катера типа «Магура», ангар с военной техникой ВСУ и плавучий док, который использовался для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов.

В порту Николаев во время разгрузки был поражен сухогруз, который доставил грузы военного назначения.